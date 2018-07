Už jsem se viděla venku z turnaje, přiznala Plíšková. Před osmifinále chce pustit tenis z hlavy

před 1 hodinou

Karolína Plíšková se poprvé dostala do druhého týdnu Wimbledonu, proti Rumunce Mihaele Buzarnescuové byla blízko porážce.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Chyběly dva míčky a mohla objednávat letenku. Pak ale v sobě Karolína Plíšková našla hráčku, která přesně před rokem vystoupala do čela světového žebříku, a Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou přehrála ve třech setech. Před pondělním osmifinále Wimbledonu chce teď mít česká tenistka klid a zapomenout na kurty.

"Trošku jsem bojovala s returnem. Nemohla jsem si zvyknout na její levácký servis. Říkala jsem si, když se do toho dostanu, tak šance budou, protože esa mi nedávala. Šlo o mě, ale bylo to za pět dvanáct. Nestává se často, že takový zápas otočím," přiznala po utkání už jediná česká hráčka v turnaji.

Hlavně v prvním setu měla měla světová osmadvacítka nad favoritkou navrch. zápas se začal lámat až v sadě druhé. "Nechtěla jsem to vzdát, ne že bych někdy chtěla, ale bylo by divný, aby takhle odehrála celý zápas. Věřila jsem, že když se kousnu, znepříjemním jí to, že šance přijde a stalo se to," přiznala Plíšková.

Za stavu 4:5 a 0:30 ve druhé sadě ovšem byla dva míčky od vyřazení. "Bylo to hodně na hraně. Škoda, že jsem si prohrála ve druhém setu servis, pak by to nemuselo být tak kritické. Všechno se odvíjí od mojí hry. Nečekala jsem, že do toho bude tolik chodit. Set a půl hrála super. Já se pak zlepšila, začala jsem hrát agresivněji a pár jejích chyb přišlo."

Rozhodně ale odmítá, že by soupeřku nějak podcenila. Dobře věděla, co ji čeká, jen na to sama nebyla schopná zareagovat.

"Jsme ráda, když hraju rychle, ale ne vždy mě to pustí v hlavě. Když na mě takhle nastoupila, já ustoupila od svého a hrála pomalu. Můj cíl je takhle hrát a vím, že to přinese ovoce a body udělám. Ne vždy se k tomu dostanu, ale pokouším se o to," uvedla rodačka z Loun.

V páteční bitvě třetího kola v ní poprvé na turnaji bouchly saze a v tiebreaku druhé sady si v předklonu hlasitě zakřičela.

"Hodně mi to pomáhá. Na začátku setu nejsem schopná křičet. Ale když se zápas schyluje ke koncovce a je vyrovnaný, když potřebuju otočit skóre, povzbuzení mi pomůže a zvedne moji hru. Ne, že by mi zařvání automaticky zvedlo výkon. Ale vyjdou ze mě emoce a uvolním se. Lidi okolo mi opakujou, že často vyhraju, když se trochu odvážu," uvedla Plíšková.

Postupem se jí povedlo i na posledním ze čtyř grandslamů překonat strašák prvního týdne a zahraje si v pondělí. Navíc se ženský pavouk pročistil od velkých jmen a z první desítky žebříčku v něm zbyla už jen ona a Rumunka Simona Halepová.

"Nenapovídá to vůbec nic. Něco podobného se děje v chlapech, taky jich hodně vypadlo. Na trávě se zápas rychle otočí a smazávají se rozdíly. Pro nasazené je to těžké, mají na sobě tlak. Mluvím z vlastní zkušenosti. Dáváme si ho na sebe sami, okolí přispívá. Na grandslamu každý chce uspět. Ne vždycky se povede vyladit formu na tenhle turnaj," upozorňuje světová osmička.

V dalším kole ji čeká Kiki Bertensová z Nizozemska, která se postarala o jednu ze senzací tím, že ve třetím kole vyřadila Američanku Venus Williamsovou. S ní má Češka pozitivní bilanci 2:1.

"Hrála jsem proti ní letos ve Stuttgartu a bylo to asi mé nejsnadnější vítězství v letošní sezoně (vyhrála dvakrát 6:2, pozn. aut.), ale to nebylo tím, že by hrála špatně, ale já se cítila hodně dobře. Umí dobře servírovat, hraje výborně od základní čáry, bude to těžký zápas," tuší Plíšková.

Na to teď ale nechce myslet. "Mám dva dny volna, budu se snažit vypnout a na soupeřku nemyslet. Můžu být ráda, že jsem ještě v turnaji. Nechci se zavařit, že si budu představovat zápas, to mi akorát vezme sílu. Dnešek mi jí vzal dost. Chci si trošku odpočinout mentálně, zítra raketu do ruky nevezmu a v neděli se připravím," dodala s tím, že ji nespíš čekají nákupy po Londýně.