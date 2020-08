Už jí nepodáváš míčky, jsi soupeřka. Bouzková se hecovala proti své modle Kvitové

Pro tenistku Marii Bouzkovou je Petra Kvitová ikonou a pondělní výhra nad dvojnásobnou vítězkou Wimbledonu pro ni měla mimořádný význam. Před zápasem se svojí někdejší modlou sbírala odvahu, aby dokázala aktuálně dvanáctou hráčku světového žebříčku zdolat.

"Musela jsem přemoci svoji mysl, abych věřila, že jdu na kurt jako soupeřka, a ne jako její fanynka," řekla Bouzková novinářům po třísetové výhře v New Yorku. "Nejtěžší bylo sebrat kuráž a jít vyhrát," podotkla s úsměvem.

Dvaadvacetiletá Bouzková v deseti letech často sledovala tehdy stoupající hvězdu Kvitovou. "Ani si nepamatuju, kolikrát jsem ji viděla. Dokonce jsme jí i sbírala míčky," poukázala na to, že dělávala sběračku při českých fedcupových zápasech.

Vítězstvím nad Kvitovou si dodala sebevědomí před blížícím se grandslamovým US Open. "Získala jsem hodně zkušeností, užila si to a je to mimořádná výhra," konstatovala. A ještě z jednoho důvodu byla pro ni výhra zvláštní. Utkání se hrálo na kurtu, na kterém Bouzková v roce 2014 získala ve Flushing Meadows trofej juniorské šampionky US Open. "Ano, takže konec byl pro mě dojemný," řekla pražská rodačka Bouzková.

Na počátku utkání s Kvitovou přitom příliš nestíhala. Zvykala si na razantní hru levoruké hvězdy. "Trvalo mi to asi hodinu. Hraje rychle a výborně do stran, takže si otevírá kurt. A nikdy jsme spolu netrénovaly. Ale časem jsem začala hrát svoji hru, lépe bránila a ke konci výborně podávala. Všechno do sebe zapadlo," líčila Bouzková.

Ve druhém setu se ocitla dva míče od porážky. Podání si ale udržela a sadu získala. "Pořád jsem věřila, že utkání můžu do třetí sady posunout," řekla. V rozhodujícím setu od stavu 2:2 už neztratila ani game. "Ale bylo to vyrovnané. Na kurtu nebyla lepší hráčka. Rozhodlo pár míčů a já byla ta šťastnější," uvedla Bouzková.

Koronavirovou pauzu strávila na Floridě, kde v Bradentonu žije, dodělala školu a pracovala na vylepšení své hry. "Makala jsem, abych taková zápasy zvládla. Snažila jsem se zlepšit základ a nejvíc potřeboval vyladit servis," řekla.