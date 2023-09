Muchová vyrovnala na US Open své maximum. Po boji vyřadila domácí hráčku

Tenistka Karolína Muchová postoupila na US Open podruhé v kariéře do osmifinále. Finalistka letošního Roland Garros a turnajová desítka porazila na betonu v New Yorku domácí Taylor Townsendovou za necelé dvě hodiny 7:6, 6:3. O čtvrtfinále se Muchová utká s 53. hráčkou světa Číňankou Wang Sin-jü.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyrovnala na dvorcích ve Flushing Meadows své maximum z roku 2020. Proti 132. hráčce světa Townsendové udělala jen 14 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 39. Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho vyhrála osmý z posledních devíti zápasů. Před US Open se probojovala do finále turnaje v Cincinnati. "Vždycky jsem měla v hlavě, že bych chtěla být hráčkou první desítky. Vážím si toho, že se to teď děje, že se můžu nazvat hráčkou z top 10 a chci si to užít," řekla Muchová v rozhovoru na kurtu. Na druhém největším kurtu Louise Armstronga měla Muchová pomalejší rozjezd a ve čtvrté hře přišla o servis. Townsendové však vzápětí nedovolila brejk potvrdit a poté odvrátila další dva brejkboly. Úvodní sada tak dospěla do zkrácené hry, kde česká tenistka dominovala poměrem 7:0. "V první řadě jsem se chtěla dostat do tie-breaku, protože to bylo velmi těžké. Odehrály jsme řadu těžkých výměn, Taylor hrála na síti neuvěřitelně. V tie-breaku jsem se snažila soustředit na každý bod a jsem ráda, že mi to vyšlo," doplnila Muchová. Hráčka I. ČLTK Praha využila v úvodu druhého setu psychické výhody, na začátku se blýskla vítězným úderem mezi nohama a díky brzkému brejku utekla do vedení 3:0. Na přelomu první a druhé sady vyhrála 24 fiftýnů z 28. Townsendová ještě bojovala, zlepšila se na servisu, Muchová ji však už nedovolila jediný brejkbol a uzavřela duel třetím mečbolem. Na turnaji stále neztratila ani set. Do boje o osmifinále dnes zasáhnou také Jakub Menšík a Jiří Veselý. Menšík nastoupí v den svých 18. narozenin proti turnajové devítce Američanovi Tayloru Fritzovi. Veselý startující v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku narazí na Chorvata Bornu Goja. Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Čtyřhra - 2. kolo: Lammons, Withrow (15-USA) - Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) 7:6 (7:3), 6:4. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Muchová (10-ČR) - Townsendová (USA) 7:6 (7:0), 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Schmiedlová (SR) 4:6, 6:3, 6:2.

