Česká jízda v New Yorku pokračuje. Muchová je na US Open už ve čtvrtfinále

Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do čtvrtfinále grandslamového US Open. Turnajová desítka dnes zdolala na betonu v New Yorku Číňanku Wang Sin-jü za dvě hodiny a 35 minut 6:3, 5:7, 6:1. Finalistka letošního Roland Garros vyzve v boji o semifinále patnáctou nasazenou Belindu Bencicovou ze Švýcarska, nebo Rumunku Soranu Cirsteaovou.

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyhrála deváté utkání z posledních deseti. Před turnajem ve Flushing Meadows se probojovala do finále v Cincinnati. Dnešní zápas zvládla i navzdory šesti ztraceným servisům a sedmi dvojchybám. Třiapadesátiletou hráčku světa Wang Sin-jü devětkrát "brejkla" a přehrála v poměru vítězných míčů 31:21. "Jsem ráda, že jsem to zvládla, protože dneska bylo fakt vedro, co?" hlásila na kurtu směrem k divákům Muchová. "Nikdy jsem s touhle soupeřkou nehrála, je mladá a předváděla neuvěřitelný tenis, byl to fakt těžký zápas," dodala Češka. Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho je ve čtvrtfinále grandslamu popáté v kariéře. Vedle letošního Roland Garros se probojovala mezi osm nejlepších hráček také dvakrát ve Wimbledonu (2019, 2021), předloni se dostala i do semifinále Australian Open. Na US Open si vylepšila maximum z roku 2020. Karolina Muchova is out here making moves! pic.twitter.com/UxmON91yOB — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2023 Aktualizujeme Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Muchová (10-ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 5:7, 6:1. Čtyřhra - 3. kolo: Townsendová, Fernandezová (6-USA/Kan.) - Karolína Plíšková, Vekičová (ČR/Chorv.) 7:6 (7:3), 6:1.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!