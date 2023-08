Bouře jménem Menšík udeřila na New York. Hrozivý potenciál, žasnou ve světě

Jakuba Menšíka čeká v New Yorku neuvěřitelná oslava pátečních osmnáctých narozenin. Český tenista se postaví na jednom z největších kurtů slavného areálu ve Flushing Meadows domácí hvězdě Tayloru Fritzovi. Menšíkova jízda z kvalifikace do třetího kola grandslamového US Open nadchla svět tenisu.

Postoupit v sedmnácti letech do třetího kola US Open nedokázali v počátcích svých kariér ani členové velké trojky: Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer. Před dosažením osmnácti let věku něco podobného nestihli ani Ivan Lendl, Karel Nováček či Tomáš Berdych. Naposledy takhle mladý tenista postoupil mezi 32 nejlepších hráčů amerického grandslamu před dlouhými 33 lety, v roce 1990 to byl Francouz Fabrice Santoro. Je nevyhnutelné, že poprask kolem Menšíka prudce sílí. Prostějovský obr, který hrál vůbec svou první kvalifikaci grandslamu v životě a hned důrazně prorazil, nicméně zůstává ledově klidný. "Zvládám to. Všechno si užívám, což je klíč. Na jedné straně tu nemám co ztratit, na druhé vím, že můžu porazit kdekoho. Až na pár výjimek," smál se v rozhovoru s českými novináři přímo v New Yorku. "S tím, jak se mi tady daří, tak mi i stouplo sebevědomí. Věřím si a nahoru jde i herní pohoda. Nastoupím jako na každý jiný zápas. I když budu mít narozeniny, lepší dárek jsem si totiž přát nemohl," citoval jeho slova Tenisový svět. Souboj s Fritzem, aktuální světovou devítkou, by měl Menšíkovi zaručovat účast na jednom ze tří největších dvorců: stadionu Arthura Ashe, arény Louise Armstronga nebo na takzvaném Grandstandu. "Sedmnáctiletá bouře udeřila na New York," napsal ve svém představujicím profilu Menšíka oficiální web organizace ATP. Srdcem jeho příběhu je pro zahraniční média stále loňské finále juniorky na Australian Open. V závěru brutálního duelu trvajícího bezmála čtyři hodiny hrál Menšík i přes křeče, které do značné míry eliminovaly jeho schopnost pohybu. Z kurtu ho odváželi na kolečkovém křesle. To zaujalo Novaka Djokoviče, který okamžitě osobně pozval mladého Čecha na tréninky do Bělehradu. Související Američané pohrdali šampionkami. Na Kvitovou pískali, jejím chybám naopak tleskali Přehled "Byla to obrovská zábava, Novak je mimo kurt ten nejmilejších chlápek, jakého jsem kdy potkal. Je to úplně normální člověk," vrátil se Menšík znovu k setkání s vítězem třiadvaceti grandslamů. Možná i tohle cenné přátelství nastartovalo prudký Čechův vzestup. Před rokem byl v deváté stovce světového žebříčku, na začátku roku v páté. Teď se v živém pořadí posunuje už do elitní stopadesátky. "Samozřejmě, že chci být až na vrcholu světa. Chci být světovou jedničkou, vyhrávat grandslamy a další velké turnaje. Ale o tom samém přece sní každý, kdo hraje tenis," uvedl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse pro ATP. V pátečním třetím kole US Open bude pochopitelně výrazným outsiderem. Experty ovšem svou hrou zaujal natolik, že ho proti Fritzovi předem jednoznačně neodepisují. Související Pohádka drzého českého obra. Zázračný talent neměl, teď je nejlepším mladíkem světa Podle většiny predikcí může vyhrát minimálně jeden set a pětadvacetiletého amerického favorita potrápit. "Menšík předvedl svůj hrozivý potenciál. Na kontě má působivou sérii pěti vítězství a pro Fritze bude představovat impozantní výzvu," napsal ve svém podrobném preview server Sportskeeda. Duel podle něj slibuje fascinující bitvu mezi zkušeností a potenciálem. "Mladý český zázrak dělá vlny, jeho výkony jsou výjimečné. Navzdory svému věku ukazuje vyspělost, všestrannou hru a klidné vystupování. Jeho schopnost přizpůsobit se různým herním stylům a jeho solidní obranné schopnosti by pro Fritze mohly být nebezpečné," vysvětlil autor, který nakonec tipoval Američanovo vítězství ve čtyřech setech.

