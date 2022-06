Urputná bitva pro Berrettiniho. Ital udolal ve finále ve Stuttgartu Murrayho

První letní posilou fotbalistů Baníku Ostrava se stal obránce Michal Frydrych. Do bývalého působiště se dvaatřicetiletý stoper vrací po téměř sedmi letech, mezitím hrál ve Slavii, se níž třikrát vyhrál ligu, a poslední dvě sezony strávil ve Wisle Krakov, která v květnu po 28 letech sestoupila z nejvyšší polské soutěže. S Baníkem podepsal podle klubového webu tříletou smlouvu.

"S Michalem jsme byli průběžně v kontaktu a po sezoně věci nabraly na intenzitě. Náš zájem byl velký, protože je to hráč, který si dlouhodobě udržuje vysoký herní standard a hlavně je to hráč se silnou baníkovskou minulostí. Přesně takový typ hráče jsme chtěli do týmu v létě přivést a jsme rádi, že se nám to povedlo," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.