Fascinace Muchovou zasáhla i Británii. Je spektakulární, zní před Wimbledonem

Na trávě neodehrála ani jediný zápas. Po pohádkové, avšak vyčerpávající a zdravotně rizikové jízdě do finále antukového Roland Garros musela Karolína Muchová kombinovat regeneraci s poctivým tréninkem. Její forma je velkou neznámou, přesto se o ní před Wimbledonem mluví jako o jedné z favoritek.

Fascinace Karolínou Muchovou jen tak nevyšumí. Během aktuální sezony, ale pochopitelně zejména v Paříži, zanechala silný dojem, který v tenisovém prostředí přetrvává. Navzdory tomu, že v posledních týdnech Češka nebyla na očích.

Muchová přijede na Wimbledon bez jediného zápasu odehraného na specifickém přírodním povrchu. Po Roland Garros dala přednost doléčení nemoci a postupnému návratu k plné tréninkové zátěži.

"Samozřejmě, když jste ve finále, hrozí vám pak na dalších turnajích určitý úpadek. Ale při způsobu, jakým Muchová hraje, nevidím jediný důvod, proč by na trávě nepředváděla spektakulární tenis. Prostě si to ani nedokážu představit," nechal se slyšet Brit John Lloyd, jeden z mnoha čerstvých obdivovatelů olomoucké rodačky.

Muchová má podle něj velkou šanci po Paříži zazářit také v Londýně.

"Myslím, že je schopná velmi hladce přejít z jednoho povrchu na druhý. Určitě ji řadím mezi dvě nebo tři největší favoritky Wimbledonu," prohlásil Lloyd.

Zatímco světové jedničce Polce Ize Šwiatekové vzhledem k jejím travnatým neúspěchům z minulých let příliš nevěří, řadí mezi favoritky obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu i běloruskou ranařku a bodově nejlepší hráčku sezony Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Nejvíc se ale výrazná osobnost historie britského tenisu těší na Češku. Ostatně básní o ní už od French Open, kde ho naprosto okouzlila.

"Muchová, to je hráčka… senzační hráčka," rozplýval se v rozhovoru pro Tennis Channel. "Způsob, jakým manévruje raketou na dvorci, to, jak umí hrát pestře a měnit rytmus hry. Miluju to," dodal osmašedesátiletý finalista Australian Open z roku 1977.

"Jsem přesvědčený, že to je jen první z jejích velkých úspěchů. Nic jednorázového. Považuju jí za obrovskou obrovsky důležitý přírůstek do špičky ženského tenisu," uvedl Lloyd a semifinále Roland Garros mezi Muchovou a Sabalenkovou označil za jeden z nejlepších ženských duelů posledních let.

"Naprosto výjimečný zápas. A finále proti Šwiatekové za ním o mnoho nezaostávalo," prohlásil.

Karolína Muchová bude na Wimbledonu plnit roli nasazené šestnáctky, o její první soupeřce rozhodne v Londýně páteční dopolední los.

O tom, že na travnatý povrch její hře sedí, nemůže být pochyb. Vždyť hned při svou prvních dvou účastech v hlavní soutěži Wimbledonu došla v letech 2019 i 2021 až do čtvrtfinále.

"Když jsem s ní v roce 2017 začínal, tvrdil jsem, že na trávě bude nejlepší. Její hra se na ten povrch vysloveně hodí," prohlásil nedávno trenér Muchové Emil Miške.

I kvůli tomu souhlasí s Johnem Lloydem i další osobnosti světového tenisu.

Základní premisa je prostá: pokud Muchová se svou kreativní hrou dokázala dojít do finále grandslamu na antuce, jejím nejméně oblíbeném povrchu, na trávě může být ještě nebezpečnější.

"Je nesmírně talentovaná. Viděli jsme to v Paříži. Přijde na síť, má tvrdé podání, slicuje, zkracuje hru. A v minulosti už hrála na Wimbledonu výborně. Uvidíme, jak se vyrovná s úspěchem na French Open, ale na trávě může být nepochybně skvělá," poznamenala k šancím Muchové bývalá hráčka a moderátorka Eurosportu Barbara Schettová.

Podobně se o Muchové vyjádřil i Boris Becker, nejmladší vítěz historie Wimbledonu, kde v roce 1985 triumfoval v pouhých sedmnácti letech. A také slavná trenérka Rennae Stubbsová.

"Wimbledon bude skvělý. Největší šanci podle mě budou mít Jelena Rybakinová a Aryna Sabalenková, to jsou na trávě dvě nejlepší hráčky. Pak samozřejmě Iga. Ale opravdu si myslím, že Karolína Muchová bude pro všechny skutečným postrachem," řekla bývalá trenérka Sereny Williamsové či Karolíny Plíškové a vítězka čtyř grandslamů v deblu.