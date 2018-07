Tým Bucie pobláznil Wimbledon. Všichni nás zastavují a jsou rádi, že zase hrajeme, říká Šafářová

před 1 hodinou

Tenistky Lucie Šafářová i Američanka Bethanie Matteková Sandsová jsou už ve čtvrtfinále Wimbledonu a jejich příběh baví.

Londýn - Pojí je velké přátelství i osud hráček, které ještě před pár měsíci byly kvůli zdraví blízko ukončení kariéry. Tenistky Lucie Šafářová i Američanka Bethanie Matteková-Sandsová se ovšem rychle daly dohromady a společně kráčí za posledním grandslamem, kterým jim ve čtyřhře schází, travnatý Wimbledon.

"Je to jiné, hrajeme spolu po roce. Motivace je obrovská po tom, co se loni stalo. Ona byla zraněná, potom já… Máme radost, že spolu zase můžeme hrát a bok po boku se pokusit o úspěch. Trofej z Londýna nám chybí, rady bychom ji získaly," přiznala česká hráčka.

Tým Bucie, jak si dvojice přezdívá, si prožil opravdu nepříjemný rok, zatímco Šafářová nadále střídavě bojovala s imunitními problémy, Američanka se dostávala z těžkého zranění kolene, které si přivodila přesně před rokem na wimbledonském kurtu číslo 17.

V druhém kole singlu proti Rumunce Soraně Cirsteaové vystartovala na balon, podjela jí noha a otočila si kolenem tak, že pak na kurtu hlasitě volala o pomoc. Její českou parťačku tehdy dramatická scéna rozplakala a všechno prožívala s ní.

"Trochu jsme se o tom bavily. Po takovém zranění a zážitku si nedokážu představit, jak může jít do zápasu na sto procent a jak se cítí," přiznala Šafářová.

Jenže česko-americké duo zjevně navázalo tam, kde přestalo. Šafářová s Mattekovou Sandsovou zvládly úvodní kola a v Londýně už jsou ve čtvrtfinále.

"Překvapilo mě, že na Bethanii nebylo nic znát. Že by byla nějak limitovaná v pohybu nebo že by se nějak bála. Jako by roční pauza vůbec nebyla. Uvidíme, jak to půjde dál. Hlavní je cesta, cíl je na konci," culí se Češka.

Už teď se ale cítí vítězně jen proto, že spolu zase můžou hrát, a jako velké kamarádky si turnaj užívají. Jejich věčně rozzářené obličeje jsou v All England Clubu atrakcí.

"Je to hrozně hezký. Lidi nás zastavují, i soupeřky deblistky nám říkají, jak jsou rády, že zase hrajeme. To je fajn," dodává Šafářová.

V boji o semifinále je ale ve středu nečeká nic snadného. Vyzvou totiž šestý nasazený pár Gabriela Dabrowská z Kanady a Číňanka Sü I-fan.