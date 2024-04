Tvrdé zjištění pro Nadala. Dvě a půl hodiny na kurtu nezvládnu, přiznal Španěl

Po přesvědčivém prvním kole přišel v Barceloně náraz. Španěl Rafael Nadal středeční bitvu s favoritem Australanem Alexem de Minaurem nezvládl. Porážka mu ukázala, jak na tom momentálně je. A jestli chce na grandslamu v Paříži uhrát důstojný výsledek, potřebuje ještě hodně přidat.

Nutno říct, že už po vítězství v prvním kole barcelonského podniku Nadal tlumil vášně, když ho někteří pasovali na finalistu, ale on věděl, že proti světové jedenáctce to bude mít složité.

Vyrovnanou partii odehrál s De Minaurem jen v první sadě. Poté odpadl a druhý set prohrál 1:6.

"Potřebuju se dostat do zápasového rytmu, zase získat jistotu na kurtu. Dnes to nebylo o tom, že bych na kurtu nechal všechno, byly tam rezervy," nechal se slyšet dvaadvacetinásobný grandslamový vítěz.

Nadal nehrál ostrý zápas od ledna, kdy ho trápila trhlina ve svalu. Mezitím si dal jednu exhibiční podívanou s krajanem Carlosem Alcarazem, ale to je všechno. Dál už jen trénoval.

"Musíme být realisté. Mluvil jsem o tom se svým týmem, momentálně určitě nevydržím na kurtu dvě a půl nebo dokonce tři hodiny. Na tom je potřeba zapracovat, jestli mám za pár týdnů něco předvést," uvedl Španěl.

Narážel tím na fakt, že vrcholem pro něho bude zakončit antukovou sezonu na grandslamu v Paříži, který už čtrnáctkrát vyhrál. Právě tady chce v sedmatřiceti letech uhrát co nejlepší výsledek.

"Právě tam přijde moment ´odevzdej všechno, nebo zemři´. Teď musím udělat postupné kroky ke zlepšení v Madridu a pak v Římě," plánuje Nadal.

V průběhu týdne prohlásil, že rozhodně nemá v hlavě termín konce kariéry a že chce hrát tak dlouho, dokud v tom bude vidět smysl. Na druhou stranu netají, že Paříži je ochotný obětovat všechno.

"Je čas se do toho opřít, aspoň se o to pokusit, není lepší místo, dám do toho maximum, ať se pak stane cokoli," dodal antukový král.