Trůn čeká, ale ještě je daleko. Bojovná Kvitová v Miami zatím hledá samu sebe

Když po dvou a půl hodinách proměnila mečbol, otočila se směrem k trenérskému boxu se zaťatou pěstí, ale ve tváři se vůbec neradovala. Tenistka Petra Kvitová po vydřeném vítězství v Miami nad Chorvatkou Donnou Vekicovou měla dost. Pro udržení naděje pro posun na světový trůn vypotřebovala spoustu sil. Nyní doufá, že ji taková ubojovaná výhra povzbudí a překoná další překážku, tentokrát francouzskou.

Že pro ni bude třetí kolo těžkou zkouškou, moc dobře věděla. S Vekičovou na konci ledna prohrála v Petrohradu a neuhrála dokonce ani set.

"Teď je to rozhodně lepší pocit než před pár měsíci," usmívala se Kvitová po sobotní výhře 6:4, 3:6 a 6:4. "Věděla jsem, co čekat. V Petrohradu hrála skvěle, ale tady to byly zase úplně jiné podmínky, nehrálo se v hale, je teplo, trochu fouká."

Právě s floridskými podmínkami Kvitová rok co rok pravidelně bojuje. Vlhké teplé počasí nedělá dobře jejímu astmatu a v zápasech bojuje s fyzičkou. Tentokrát ale dvě a půl hodiny na kurtu zvládla a vyhrála.

"Myslím, že to byla pěkná bitva. Jsem ráda, že jsem ve třetím setu udržela servis a náskok jednoho brejku. Je to cenná výhra," prohlásila devětadvacetiletá tenistka.

Cenná je hlavně proto, že ji udržuje ve hře o post žebříčkové královny. Japonka Naomi Ósakaová završila mizerné americké turné porážkou ve třetím kole a její náskok v čele pořadí se začíná smršťovat.

Kvitová se stane jedničkou za předpokladu, že dojde v Miami do finále a Rumunka Simona Halepová maximálně do semifinále. Pokud se obě potkají v boji o titul, musí Češka vyhrát. K tomu je ale ještě daleko, zatím tenistka z Fulneku bojuje hlavně sama se sebou a svou formou.

"Občas takové zápasy, kdy vám to nejde a přesto vyhrajete, potřebujete. A já si opravdu nemyslím, že bych tentokrát hrála dobře. Doufám, že taková zkušenost mi pomůže do dalších zápasů," prohlásila.

V každém případě ví, na co se musí soustředit. "Na můj servis. Teď byl všude, jen ne na kurtu, nevím, co s ním bylo," kroutila hlavou Kvitová.

Nyní na ni v boji o čtvrtfinále čeká francouzská překážka. Vyzve ji totiž 21. hráčka světa Caroline Garciaová. A tu Češka opět velmi dobře zná, hrály proti sobě hned šestkrát a skóre je vyrovnané 3:3.

"Už je to ale nějaký čas, co jsme se na kurtu potkaly. Je to určitě těžká soupeřka. Když je ve formě, tak je prostě ve formě a máte to proti ní složité. Musím počkat na své šance," myslí si Kvitová.

Naposledy se střetly před dvěma lety v semifinále turnaje v Pekingu, kde slavila Garciaová. Na její zbraně bude česká tenistka připravená.

"Hraje dobrou délku úderů, ploché a agresivní údery. Taky se výborně pohybuje, je to dobrá atletka. Rozhodně to pro mě bude výzva," ví Kvitová.