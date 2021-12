Třetí operace už je moc. Berdych má pochybnosti o Federerově návratu na okruh

Je to jedno z hlavních tenisových témat pro příští rok. Vrátí se po třetí operaci kolene na kurty čtyřicátník Roger Federer? Podle bývalého čtvrtého hráče světa Tomáše Berdycha to bude mít Švýcar už hodně složité.

Naposledy se představil fanouškům v červenci při čtvrtfinálové porážce ve Wimbledonu, od té doby Federer zdraví fanoušky jen prostřednictvím médií a sociálních sítí.

V srpnu je rozesmutnil zprávou, že musí už na třetí operaci kolene. I když sám slíbil, že udělá vše pro to, aby se ještě do tenisového kolotoče vrátil, připustil, že je realista a ví, že v jeho věku ho nečeká snadný úkol.

Možná ještě pesimističtější je v tomto ohledu bývalý český tenista Tomáš Berdych. Na nedávné exhibici v Londýně se rozpovídal o tom, jak to s návratem švýcarské legendy vidí.

"Když je vám 25, není těžké ten rozjetý vlak chytit, ale v jeho věku po třetí operaci? No, nevím…" cituje slova rodáka z Valašského Meziříčí britský deník Express.

Před novináři ale nechtěl být zbytečně depresivní, vždyť Federera dobře zná. Na kurtu proti sobě odehrály úctyhodných 26 zápasů, z nichž český tenista šest vyhrál.

"Samozřejmě mu přeju jen to nejlepší, třeba se vrátí a ještě odehraje pár povedených turnajů, aby tu kariéru pěkně dorazil. Ale bude to mít extrémně těžké," prohlásil.

Sám na konci kariéry bojoval s bolestí zad, a i když teď znovu přičichl k tenisu díky prestižní exhibici Champions Tour, nikdy ani na moment nezapochyboval, že skončil ve správný okamžik.

"Už ze mě vyprchala ta soutěživost, teď jsem se jen bavil a všechno si užíval," přiznal Berdych, který hrál poslední zápas před dvěma lety na US Open.

Podle něj by tedy i Federer měl pečlivě zvážit, kdy kariéru ukončit. "Je to stejně důležitá věc jako všechny výsledky, kterých jste do té doby dosáhli. Nesmí ve vás zůstat žádné pochyby," dodal Berdych.

Tou poslední tečkou by mohl být pro Švýcara Wimbledon 2022. Podle jeho posledních vzkazů by se totiž rád znovu postavil na kurty v létě příštího roku.