Macháčovi Davis Cup svědčí, znovu porazil favorita. Češi vedou nad Británií 1:0

Tomáš Macháč se postaral v Davisově poháru o další překvapení. Až 143. tenista světa porazil pětadvacátého hráče žebříčku Daniela Evanse 6:2, 7:5, český tým vede nad Británií v Innsbrucku 1:0 a drží naději na čtvrtfinále.

Ve druhé dvouhře nastoupí Jiří Lehečka (138. v žebříčku ATP), který v roli jedničky nahradil Jiřího Veselého, a jeho soupeřem bude dvanáctý hráč světa Cameron Norrie. Do čtyřhry jsou nahlášeni Veselý se Zdeňkem Kolářem a Joe Salisbury, Neal Skupski. Kapitáni ale můžou deblové nominace ještě změnit.

Čeští tenisté v případě vítězství 3:0 nad Brity skupinu ovládnou a postoupí do čtvrtfinále. Po vítězství 2:1 by o 1. a 2. místě ve skupině C rozhodoval poměr získaných setů. V případě druhé příčky by museli čekat, jestli se vejdou mezi dva postupující z druhým míst. Prohra znamená konec v turnaji.

Finálový turnaj tenisového Davisova poháru:

Skupina C (Innsbruck):

Velká Británie - ČR 0:1 po první dvouhře

Evans - Macháč 2:6, 5:7.