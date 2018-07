"To myslíte vážně?" Siniaková se ve stylu McEnroea hádala s rozhodčím kvůli autu, teď se bojí pokuty

před 29 minutami

Kateřina Siniaková se protáhla do třetího kola tenisového Wimbledonu, ale neobešlo se to bez komplikací, dokonce čelila jednomu mečbolu.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Opět se to neobešlo bez nervů a emočních výlevů. Kateřina Siniaková musela proti Tunisance Ons Jabeurové otáčet rozhodující set ze stavu 2:5, aby nakonec mohla postoupit do třetího kola Wimbledonu. V dramatické koncovce se stihla i pohádat s rozhodčím.

Za stavu 7:6 a 15:30 zahrála soupeřka české tenistky dlouhý úder k základní čáře, po kterém se Siniaková okamžitě začala rozčilovat, že rozhodčí nezahlásil aut.

"To jako myslíte vážně? To byl takovýhle aut," ukazovala dvaadvacetiletá tenistka roztažením obou rukou. Použila při tom anglickou frázi "Are you serious?", která notně připomíná slavnou hlášku americké tenisové legendy Johna McEnroea, který se také často hádal se sudími na umpiru.

"Joo, to jsem tam dneska použila. (smích) Ale bylo to oprávněné, všichni tam viděli, že to byl velký aut. Bohužel to byl docela důležitý moment," řekla Siniaková po zápase.

Jenže to nebylo všechno. Rodačka z Hradce Králové prohrála i následující fiftýn, znovu ztratila servis a z frustrace vystřelila míček z kurtu.

"To mě ještě asi bude mrzet. Z toho bude pokuta, není to ode mě poprvé. Ale za to vítězství to stojí," pronesla 42. hráčka světa.

Kdo by čekal, že takový moment českou bouřlivačku rozhodí, ten by se spletl. Následně čistou hrou sebrala Jabeurové podání a sama při vlastní servisu ztratila už jen jeden fiftýn.

"Nesmíte se tím nechat rozhodit. Na všech kurtech jestřábí oko není, rozhodčí je taky jenom člověk a já bych na jeho místě sedět nechtěla. Míč byl ale hodně v autu," stojí si za svým Siniaková.

Dobrý pocit může mít nejen z vítězství, ale i z toho, že dvakrát za sebou otáčela stav 2:5 ve třetím setu, dokonce čelila mečbolu, a zvládla to.

"Mělo by mi to stoprocentně dodat sebevědomí. Je vidět, že hraju celý zápas. A doufám, že bojovnost je znát. Měla bych si věřit, že na to mám. Všechny zápasy jsou hrozně těsné, může vyhrát kdokoliv. Zápas rozhoduje pár míčků," ví Češka.

Kvůli přesunu zápasu ze středy na čtvrtek měla pořádný zápřah. Po náročném singlu ještě po boku s Barborou Krejčíkovou odehrály tři sety v deblu a také postoupily. Už v pátek v půl dvanácté londýnského času ji ovšem čeká další zápas dvouhry.

"Vítězství to staví do pozitiva. Jsem hrozně ráda, že jsem to nakonec otočila. Mám toho plné zuby, bylo to dlouhé, ani v deblu jsme si to nezkrátily. Ale vyhrály jsme. Jsem zaskočená, že mě daly na první rundu. Ale zkusím se připravit, abych byla ready," řekla.

O osmifinále se popere s Italkou Camilou Giorgiovou, která je v žebříčku jen o deset míst za ní.

"To bude velká střelba. Ona do toho dost chodí, hlavně na trávě, bude to fofr. Bude záležet na mně, jak budu na nohách. A co dokážu vrátit. Naposledy jsem s ní hrála v Cinicinnati a to mi nedala vůbec šanci. Když se do toho položí, tak to letí fakt rychle. Bude to další těžký zápas," dodala Siniaková.