"Thieme, nic nevíš, sotva přežíváme." Rakouská hvězda naštvala chudší tenistky

Vyjádření Dominica Thiema přiostřila diskusi o chystané pomoci níže postaveným tenistům. Světová trojka bez servítků napadla jejich přístup, odmítla se na finanční injekci podílet a prohlásila, že nikdo z nich přece nehladoví. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Jevilo se to jako samozřejmost a záležitost solidarity, na které se všichni napříč shodnou.

S návrhem pomoci přišel Novak Djokovič a okamžitě získal podporu Rogera Federera s Rafaelem Nadalem. Konkrétní formu začaly ihned projednávat všechny tři prominentní tenisové organizace, tedy ATP, WTA a ITF.

Pak ale přišel Dominic Thiem a nabídl naprosto odlišný pohled.

"Znám Futures Tour, sám jsem tam dva roky hrál. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové. Nikdo z nich nebojuje o přežití. Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují," řekl šestadvacetiletý Rakušan, jenž zatím tenisem vydělal přes 23 milionů dolarů.

Slova trojnásobného grandslamového finalisty urazila celou řadu hráček a hráčů.

"Bohužel, tohle je přesně to, co si někteří vysoce postavení hráči myslí," povzdechla si na Twitteru Tara Mooreová, 441. hráčka žebříčku WTA.

Podle ní se Thiem zásadně plete v tom, že by nikdo nebyl existenčně ohrožen.

"Spousta lidí je opravdu v nouzi. Nejsou schopni koupit si jídlo nebo si zajistit lékařskou pomoc. V zásadě ztratili svou práci. Znám takové, kteří mají nemocného člověka v rodině a jejich jediným příjmem byl tenis," vysvětlila a Thiema pokárala s tím, že tenis nemůže žít pouze ze svých elit.

Nebyla sama. "Absolutně neví, o čem mluví," přidala se 160. hráčka světa, Američanka Alexandra Kiicková.

"V životě jsem neviděla větší dříče než některé tenisty z nižších kategorií. Na okruhu jsou hráči, kteří týden co týden obrážejí turnaje a doufají, že získají alespoň minimální výplatu."

Podporu oběma dívkám vyjádřil Australan Nick Kyrgios. Jindy "zlobivé dítě" světového tenisu Thiema nařklo ze zásadního nepochopení celé situaci a vyzvalo jej k empatii. "Musíme pomáhat tam, kde to jen jde," podotkl.

Založení jednorázového fondu solidarity ovšem není řešením, které by doširoka rozevřenými nůžkami světového tenisu mohlo dlouhodobě pohnout. I proto se k němu začali kriticky vyjadřovat i tenisté nepatřící k absolutní špičce. Ti žádají systematičtější změny.

"Mělo by se změnit nastavení systému. Charita není řešení. Hráči by měli dostat to, co si zaslouží. A zasloužíme si mnohem víc, než máme teď. Nemáme sponzory a fanoušky, ale bez nás by tenis neexistoval," vyjádřil se 200. hráč žebříčku Ukrajinec Ilja Marčenko.

Zkušený Ukrajinec už se v kariéře pohyboval v top 60, takže dobře zná obrovské rozdíly.

Když hrajete na nejmenším podniku kategorie Futures s dotací 15 tisíc dolarů, vyděláte si za titul něco přes 50 tisíc korun. Pokud vypadnete v prvním kole, odejdete v přepočtu s necelými čtyřmi tisíci. Zároveň nemáte nic hrazené, cestování, ubytování, stravu, vybavení i trenéra platíte sami.

"Během pandemie mají tito hráči úplně stejné problémy jako v době, kdy hrají každý týden tenis. I když okruhu jede, sotva přežívají. Je to problém, který tu byl dlouho před virem," upozornil Australan John Millman, člen elitní světové padesátky a tedy ten, který je s kariérním výdělkem přesahujícím 3,5 milionu dolarů za vodou.

S drsnými zážitky ze svých tenisových začátků se k tématu svěřil Dustin Brown.

"V roce 2004 jsem žil v karavanu a s penězi přežíval z týdne na týden. Za prohru v prvním kole na ITF jsem dostal 117 dolarů před zdaněním. I proto jsem tehdy vyplétal rakety ostatním hráčům, dávali mi za to pět eur. Kdybych to nedělal, zaplatil bych kariérou," poukázal německý tenista s jamajskými předky na složitosti tenisového života.

Po kritice přispěchal Thiem s reakcí a dal jasně na srozuměnou, že na svém postoji trvá. "Nechci měnit svůj názor, jsou prostě hráči, kterým nechci pomoct. Bylo by lepší, kdyby si o podporu řekli sami ti, kteří si ji zaslouží a opravdu ji potřebují," řekl finalista letošního Australian Open.

"Média můj názor prezentovala celkem drsně, myslím, že jsem tak tvrdý nebyl. Na světě ale jsou lidé, organizace nebo zvířata, která peníze potřebují víc než jakýkoli sportovec," uzavřel prozatím debatu.