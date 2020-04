Takhle končit nechci, i kdybych měla odehrát jeden turnaj, slibuje "pekařka" Strýcová

Myslela si, že pauza bude trvat jen pár týdnů, ale už to začínají být měsíce a čas hraje proti Barboře Strýcové. Tenisová přestávka kvůli koronavirové pandemii ji nutí přemýšlet o závěrečné etapě kariéry. V obýváku ale rozlučku nechce; věří, že tenisu dá jednou sbohem na kurtu.

Loňská semifinalistka Wimbledonu se v singlovém rankingu momentálně zastavila na čísle 31. Ve čtyřhře usedla na tenisový trůn, vyhrála grandslam, dokonce ten nejprestižnější na londýnské trávě.

"Nechci hrát pouze čtyřhry, cítím se dobře i ve dvouhrách. Chci hrát obojí. Nechci hrát jen na trávě, což je můj oblíbený povrch, ale na každém povrchu. A všude! Myslím, že čím je člověk starší, tím to bude náročnější, protože nevíte, jak tělo zvládne návrat na kurty po takové dlouhé době," přiznala Strýcová v instagramovém vysílání pro Eurosport.

V březnu bylo plzeňské rodačce už 34 let. Už v loňské sezoně naznačovala, že by nerada byla postarší maminkou svých dětí, a tak je nyní čas proti ní.

"Když izolace začala, byla jsem nejprve hodně pozitivní, protože přece budu zase hrát. Zůstávala jsem hodně motivovaná. Ale jak čas plynul, měnilo se to," naznačila své nynější rozpoložení.

Chtíc nechtíc se jí tak do hlavy dostávají myšlenky na konec kariéry. "Neříkám, že chci přestat hrát, a abych byla upřímná, nechci ani skončit kariéru takovým způsobem. Chci hrát, dokonce i kdybych měla před sebou poslední turnaj. Chci zůstat na kurtech, protože je to obrovská součást mého života," prohlásila.

I na dálku se snaží být v kontaktu s dalšími tenistkami z okruhu, třeba s deblovou parťačkou.

"Mluvila jsem Sie Su-wej, zdá se, že hodně cestuje po Tchaj-peji, což, zdá se, že mohou, zatímco my nikoli. Hodně si také povídám s Petrou Kvitovou. Stále se nás lidi ptají, zda si myslíme, že se uskuteční US Open nebo Roland-Garros. My to ovšem samozřejmě nevíme," dodala.

V Česku už vláda otevřela venkovní sportoviště, tak může česká tenistka alespoň trénovat.

"Před dvěma týdny nám bylo řečeno, že můžeme hrát, ale pouze se dvěma lidmi. Ne více než tři lidé ve stejném klubu. Hraji dvakrát týdně, abych držela raketu a cítila ji v rameni a v zápěstí. Upřímně řečeno, když před sebou nemáte nějaký cíl, je to náročné. Nemyslím si, že se tento rok budou hrát turnaje," řekla Strýcová.

I tak má česká tenistka spoustu volného času, který tráví v kuchyni. "Nejsem si jistá, jestli mám talent, ale miluju pečení. Vytvářím své vlastní recepty. Někdy ovšem dávám příliš mnoho ingrediencí a pak jsem v šoku, že to nevychází, jak jsem chtěla! Můj partner příliš neoceňuje to, co připravuju, takže to nakonec dám sousedům a řeknu jim, že je to specialita," směje se.