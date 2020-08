Testy na covid Plíšková prošla, ale na nejrychlejším povrchu nakonec padla

Karolíně Plíškové pří návratu na okruh WTA po koronavirové pauze chyběl aplaus i energie od fanoušků. Dvousetovou prohru s ruskou tenistkou Veronikou Kuděrmětovovou na prázdné tribuny v New Yorku ale nesváděla.

"Na zápasy bez fanoušků si musíme zvyknout, takhle to bude a je to pro všechny stejné," řekla světová trojka Plíšková, která na newyorském turnaji plnila roli nejvýše nasazené hráčky. "Za vyrovnaného stavu jsme hrály dobré výměny bez odezvy. Možná bych někdy měla od diváků více energie, ale nemělo to na zápas žádný vliv. Vždy je třeba bojovat, ať jsou už jsou lidi na tribunách, nebo ne," dodala na videokonferenci s médii.

Do New Yorku přiletěla už před týdnem. "Docela jsem se divila, jak rychle jsem po tak dlouhé době bez cestování dokázala přepnout na místní čas," řekla osmadvacetiletá hráčka před zápasem. "Než se začalo trénovat, čekal nás celý den na hotelu kvůli výsledkům testů na covid-19. Ty naštěstí dopadly dobře," dodala.

Hráči a hráčky bydlí v hotelu a jezdí jen na kurty do Flushing Meadows, kde se nyní hraje akce původně plánovaná do Cincinnati a následovat bude grandslamové US Open. "Bude to stereotypní, ale zvládám to v pohodě," popsala Plíšková.

Života v tenisové "bublině" se neobávala ani před odletem a pozitivní přístup si udržuje i za oceánem. "US Open je už za týden, to je nic, takže se nebavíme o měsíci. Každý si zvyká, ale pro mě to je v klidu, bez problémů," řekla lounská rodačka a našla i výhody. "Nemusím teď cestovat ze Cincinnati a mám více času na trénink. Hraje se tedy na stejných kurtech a se stejnými míči, takže to je vlastně lepší."

V New Yorku se hraje tradičně v horkém a dusném počasí. Plíšková tak otestovala v duelu s Kuděrmětovovou i kondici. "Nevím, jak by to vypadalo ve třetím setu, ale fyzicky jsem se cítila v pohodě. Energii jsem měla stejnou od začátku do konce. Uvidíme, jak se budu cítit další den, ale s fyzičkou na kurtu jsem nikdy problém neměla."

V tréninku před US Open si může ještě více zvyknout na povrch dvorců. "Od prvního dne jsou rychlé, nejrychlejší, co tady pamatuju," řekla Plíšková a s úsměvem doplnila: "Ani nestačil týden, abych si zvykla, takže teď mám čas to dopilovat."

Někteří přední hráči jako Srb Novak Djokovič či domácí Serena Williamsová nebydlí v hotelu, ale dali přednost soukromému ubytování. Plíšková zvolila společný hotel. "Ani jsem o ničem jiném neuvažovala. Je o nás dobře postaráno s velkým výběrem jídla, takže nevidím velký rozdíl mezi hotelem a bydlením v domě," řekla.

V turnajovém pavouku se kvůli obavám z koronaviru nesejdou všechny nejlepší hráčky světa. Proto bude Plíšková i na US Open nejvýše nasazenou. "Já měla jasno od začátku, že tady chci hrát. Nevím, proč některé hráčky nepřijely, ale to neřeším," dodala.