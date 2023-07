Šwiateková vyhrála domácí turnaj ve Varšavě. Ve finále ztratila jedinou hru

Světová jednička Iga Šwiateková vyhrála domácí turnaj ve Varšavě. Polská tenistka ve finále porazila 6:0 a 6:1 Lauru Siegemundovou z Německa.

Šwiateková dnes nejprve zvládla dohrávku semifinále, které bylo v sobotu odloženo. Polská favoritka při přerušení nad Yaninou Wickmayerovou vedla 6:1 a 5:2, ale belgická tenistka odvrátila pět mečbolů a zápas zdramatizovala.

Dvaadvacetiletá Šwiateková nakonec ve druhém setu zvítězila 8:6, ale dramatická koncovka se ve finále proti Siegemundové nijak neprojevila. Čtyřnásobná grandslamová vítězka nedala soupeřce z druhé stovky žebříčku šanci.

"Hrát ve Varšavě není snadné a jsem ráda, že se nám podařilo mít všechno pod kontrolou a že to klaplo. Hlavně v sobotu to bylo velmi náročné," prohlásila na webu WTA Šwiateková.

Náročný program ve Varšavě však za sebou měla i Siegemundová. Pětatřicetiletá Němka v sobotu strávila na kurtu přes šest hodin, když nejprve ve čtvrtfinále porazila Lucrezii Stefaniniovou a v semifinále krajanku Tatjanu Mariaovou.

"Mrzí mě, že jsem dneska nepředvedla větší boj. Ale po včerejšku toho na mě bylo už trochu moc. Dala jsem do toho všechno, ale moje nohy zjevně zůstaly na hotelu. Ale i tak to pro mě byl ohromný úspěch," řekla Siegemundová.

Soupeřku ocenila i Šwiateková. "Co jsi včera předvedla, bylo neuvěřitelné. Nevím, jestli se to vůbec dalo přežít, ale ty jsi to dokázala. Jsem ráda, že jsme si spolu mohly ve finále zahrát," uvedla.

Šwiateková si pro čtvrtý letošní a celkově patnáctý titul v kariéře došla bez ztráty setu. Trojnásobná vítězka Roland Garros na cestě do finále mimo jiné ve čtvrtfinále vyřadila Češku Lindu Noskovou.

Detiucové v Lausanne unikl titul v deblu

Dvaadvacetiletá italská tenistka Elisabetta Cocciarettová získala v Lausanne poprvé titul na okruhu WTA. Francouzku Claru Burelovou ve finále přehrála 7:5, 4:6, 6:4 a uspěla v boji o trofej na druhý pokus po turnaji v Hobartu letos v lednu. Na deblovou trofej naopak nedosáhla česká tenistka Anastasia Detiucová po boku Rusky Aminy Anšbaové.

Cocciarettová přitom v Lausanne dvěma soupeřkám odvracela mečbol. V sobotním semifinále zachránila na poslední chvíli duel s Maďarkou Annou Bondárovou a také v prvním kole utekla z mečbolu Švýcarce Celine Näfové. Ve světovém žebříčku by se Cocciarettová měla posunout ze 42. místa na třicáté.

Detiucová s Anšbaovou ve finále podlehly 2:6, 1:6 maďarsko-francouzské dvojici Anna Bondárová, Diane Parryová. Čtyřiadvacetiletá Češka zatím má z okruhu WTA jeden deblový titul.

Zverev dobyl rodný Hamburk

Bývalý druhý tenista světového žebříčku Alexander Zverev poprvé vyhrál turnaj v rodném Hamburku. Celkově dvacátého titulu na okruhu ATP se dočkal rok po vážném zranění kotníku. Naposledy šestadvacetiletý Němec ovládl Turnaj mistrů v listopadu 2021.

Zverevovým maximem na antuce v Hamburku bylo do letoška semifinále, ale v sobotu smůlu prolomil a dnes zvládl i pátý zápas, navíc opět ve dvou setech. Nad Laslem Djerem zvítězil 7:5, 6:3 a srbského soupeře zdolal i potřetí v kariéře. V hledišti mu aplaudovalo deset tisíc diváků.

"Tady je můj domov, místo, kde jsem vyrůstal. Je to úžasné. Nedokážu to popsat slovy," řekl Zverev, první německý vítěz na Rothenbaumu po 30 letech od úspěchu Michaela Sticha.

Tenisový turnaj žen ve Varšavě (tvrdý povrch, dotace 251.750 eur):

Dvouhra - finále: Šwiateková (1-Pol.) - Siegemundová (Něm.) 6:0, 6:1.

Semifinále: Šwiateková - Wickmayerová (Belg.) 6:1, 7:6 (8:6).

Čtyřhra - finále: Watsonová, Wickmayerová (Brit./Belg.) - Falkowská, Piterová (Pol.) 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Lausanne (antuka, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - finále: Cocciarettová (2-It.) - Burelová (Fr.) 7:5, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - finále: Bondárová, Parryová (3-Maď./Fr.) - Detiucová, Anšbaová (ČR/Rus.) 6:2, 6:1.

Tenisový turnaj mužů a žen v Hamburku (antuka):

Muži (dotace 1,981.470 eur):

Dvouhra - finále: Zverev (4-Něm.) - Djere (Srb.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - finále: Krawietz, Pütz (3-Něm.) - Gille, Vliegen (4-Belg.) 7:6 (7:4), 6:3.