Velký obrat v Nan-čchingu. Českou finálovou bitvu vyhrála Siniaková

Kateřina Siniaková porazila ve 213 minut dlouhém finále tenisového turnaje WTA v čínském Nan-čchangu krajanku Marii Bouzkovou 1:6, 7:6, 7:6. Vítězka odvrátila tři mečboly a získala svůj pátý titul.

Sedmadvacetiletá hráčka z Hradce Králové zdolala o dva roky mladší krajanku, čímž získala druhý triumf v sezoně po červencovém úspěchu v Bad Homburgu.

Siniaková porazila nasazenou trojku Bouzkovou i ve druhém vzájemném utkání. Duel otočila i poté, co se nechala ve druhém setu za stavu 2:3 ošetřit. Vynahradila si týden starou porážku z finále v Hongkongu, kde nestačila na Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

Bouzková nevyužila šanci získat druhý titul na okruhu WTA po loňském vítězství v Praze. Prohrála již čtvrtý z pěti finálových duelů v kariéře.

Dvě české tenistky se v historii okruhu WTA potkaly ve finále pojedenácté. Zatím naposledy to bylo předloni v Praze, kde Barbora Krejčíková porazila Terezu Martincovou.

Lepší vstup do utkání měla Bouzková. Turnajová trojka prolomila v prvním setu všechny tři servisy soupeřky a ujala se za 33 minut vedení. Siniaková doplatila na 24 nevynucených chyb, Bouzková měla jen čtyři.

Také druhý set zahájila lépe Bouzková. Díky dvěma brejkům vedla 3:2 a Siniaková si vyžádala v slzách pauzu na ošetření. Utkání ale nevzdala.

Za stavu 3:5 odvrátila mečbol, vzápětí nedovolila Bouzkové zápas doservírovat a otočila po řadě dlouhých výměn na 6:5. Bouzková ještě vybojovala zkrácenou hru, v ní ale prohrávala 0:3 a 2:6. Siniaková získala sadu po sto minutách ve svůj prospěch a vynutila si pokračování. Bouzková přišla o set poprvé na turnaji.

Rovněž ve třetí sadě měla Bouzková vše ve svých rukou. Dvakrát měla výhodu brejku a za stavu 5:3 další dva mečboly. Opět ale duel nedotáhla k vítězství a Siniaková znovu nepříznivý vývoj otočila.

Rozhodla zkrácená hra, v níž Siniaková nejprve prohrávala 0:2 a 2:3, poté se však díky třem míčkům za sebou ujala vedení. Duel uzavřela při mečbolu za stavu 6:4 "prasátkem". Zatímco Siniaková se mohla úlevně usmát, zklamaná Bouzková se neubránila slzám.

Vzájemná finále českých tenistek Místo Rok Finále Výsledek Boston 1984 Hana Mandlíková - Helena Suková 7:5, 6:0 Adelaide 1988 Jana Novotná - Jana Pospíšilová 7:5, 6:4 Auckland 1991 Eva Švíglerová - Andrea Strnadová 6:2, 0:6, 6:1 Brighton 1994 Jana Novotná - Helena Suková 6:7, 6:3, 6:4 Hertogenbosch 2005 Klára Koukalová - Lucie Šafářová 3:6, 6:2, 6:2 Hobart 2009 Petra Kvitová - Iveta Benešová 7:5, 6:1 Sydney 2015 Petra Kvitová - Karolína Plíšková 7:6, 7:6 Praha 2015 Karolína Plíšková - Lucie Hradecká 4:6, 7:5, 6:3 New Haven 2015 Petra Kvitová - Lucie Šafářová 6:7, 6:2, 6:2 Praha 2021 Barbora Krejčíková - Tereza Martincová 6:2, 6:0 Nan-čchang 2023 Kateřina Siniaková - Marie Bouzková - 1:3, 7:6, 7:6

Shelton vyhrál za 84 minut

Jednadvacetiletý Američan Ben Shelton získal na turnaji v Tokiu první titul v kariéře. Ve finále porazil Aslana Karaceva z Ruska 7:5, 6:1.

Talentovaný Shelton, jenž letos postoupil do čtvrtfinále Australian Open a dokonce semifinále US Open, vyhrál své první finále na ATP Tour za 84 minut. Rodák z Atlanty zasypal Karaceva 18 vítěznými údery a dělal mu problémy svým leváckým servisem: po prvním podání vyhrál 80 procent výměn.

Díky dnešnímu triumfu se Shelton stal šestým tenistou, jenž letos získal na elitním okruhu premiérový titul. Ve světovém žebříčku v pondělí vystoupá už na 15. místo, přičemž sezonu zahajoval na 96. pozici.

"Znamená to pro mě hodně. Velcí šampioni dokážou týden dotáhnout do vítězného konce. Získávají tituly, nespokojí se s účastí ve finále. Jsou schopni odehrát celý týden na vysoké úrovni. Neříkám, že už jsem takhle daleko, ale to, že se mi něco podobného povedlo a zvládl jsem pět zápasů za sebou tady v Tokiu, je pro mě mimořádné," uvedl Shelton.

Ziskem titulu mladý Američan napodobil otce Bryana, který zvítězil v letech 1991 a 1992 na turnaji v Newportu. Sheltonové se stali čtvrtým duem otec/syn, kteří v open éře vyhráli turnaj ATP Tour. Dosud poslední dvojicí byli Petr a Sebastian Kordové.

Tenisový turnaj žen v Nan-čchangu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - finále: Siniaková (ČR) - Bouzková (3-ČR) 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Čtyřhra - finále: Zvonarevová, Siegemundová (2-Rus./Něm.) - Ninomijaová, Hozumiová (4-Jap.) 6:4, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,022.770 dolarů):

Dvouhra - finále: Shelton (USA) - Karacev (Rus.) 7:5, 6:1.

Čtyřhra - finále: Purcell, Hijikata (Austr.) - Venus, J. Murray (N. Zél./Brit.) 6:4, 6:1.

Tenisový turnaj mužů ve Stockholmu (tvrdý povrch, dotace 750.950 eur):

Čtyřhra - finále: Golubjov, Molčanov (Kaz./Ukr.) - Bhambri, Cash (Indie/Brit.) 7:6 (10:8), 6:2.