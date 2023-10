Siniaková zakončila úchvatný obrat prasátkem. Bouzková nemohla přes slzy ani mluvit

Kateřina Siniaková porazila ve 213 minut dlouhém finále tenisového turnaje WTA v čínském Nan-čchangu krajanku Marii Bouzkovou 1:6, 7:6, 7:6. Vítězka odvrátila tři mečboly a získala svůj pátý titul.

Sedmadvacetiletá hráčka z Hradce Králové zdolala o dva roky mladší krajanku, čímž získala druhý triumf v sezoně po červencovém úspěchu v Bad Homburgu.

Siniaková porazila nasazenou trojku Bouzkovou i ve druhém vzájemném utkání. Duel otočila i poté, co se nechala ve druhém setu za stavu 2:3 ošetřit. Vynahradila si týden starou porážku z finále v Hongkongu, kde nestačila na Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

"Hodně jsem si to tu užila. Poslední dva týdny byly úžasné. Nečekala jsem to a mám z toho radost," řekla Siniaková v rozhovoru na kurtu. "Gratuluju také Marii. Byl to velmi těžký zápas a je opravdu smutné, že mohla vyhrát jen jedna z nás. Nebylo to fér," doplnila.

Bouzková nevyužila šanci získat druhý titul na okruhu WTA po loňském vítězství v Praze. Prohrála již čtvrtý z pěti finálových duelů v kariéře.

"Nevím, jestli dokážu mluvit," uvedla Bouzková, která se neubránila slzám. "Katka odehrála skvělý zápas, bojovala až do konce. Byla to definice tenisové bitvy. Bolí mě to, ale tobě gratuluji. Nezbývá mi nic jiného než pokračovat v tvrdé práci a být příští rok ještě silnější," řekla Bouzková.

Dvě české tenistky se ve finále na okruhu WTA střetly pojedenácté v historii. Dosud naposledy se tak stalo předloni v Praze, kde Barbora Krejčíková porazila Terezu Martincovou.

Lepší vstup do utkání měla Bouzková. Turnajová trojka prolomila v prvním setu všechny tři servisy soupeřky a ujala se za 33 minut vedení. Siniaková doplatila na 24 nevynucených chyb, Bouzková měla jen čtyři.

Také druhý set zahájila lépe Bouzková. Díky dvěma brejkům vedla 3:2 a Siniaková si vyžádala v slzách pauzu na ošetření. Utkání ale nevzdala.

Za stavu 3:5 odvrátila mečbol, vzápětí nedovolila Bouzkové zápas doservírovat a otočila po řadě dlouhých výměn na 6:5. Bouzková ještě vybojovala zkrácenou hru, v ní ale prohrávala 0:3 a 2:6. Siniaková získala sadu po sto minutách ve svůj prospěch a vynutila si pokračování. Bouzková přišla o set poprvé na turnaji.

Rovněž ve třetí sadě měla Bouzková vše ve svých rukou. Dvakrát měla výhodu brejku a za stavu 5:3 další dva mečboly. Opět ale duel nedotáhla k vítězství a Siniaková znovu nepříznivý vývoj otočila.

Rozhodla zkrácená hra, v níž Siniaková nejprve prohrávala 0:2 a 2:3, poté se však díky třem míčkům za sebou ujala vedení. Duel uzavřela při mečbolu za stavu 6:4 "prasátkem". Zatímco Siniaková se mohla úlevně usmát, zklamaná Bouzková porážku oplakala. Češky sehrály šestý nejdelší zápas sezony WTA Tour a první finále, jež přesáhlo tři hodiny.

Čtyřhru vyhrály Němka Laura Siegemundová a Ruska Vera Zvonarevová a jako poslední osmý pár si zajistily účast na Turnaji mistryň. Siegemundové se tak vyplatilo, že právě nejspíš kvůli ušetření sil na čtyřhru nenastoupila v pátek do čtvrtfinálového duelu proti Siniakové.

Vzájemná finále českých tenistek Místo Rok Finále Výsledek Boston 1984 Hana Mandlíková - Helena Suková 7:5, 6:0 Adelaide 1988 Jana Novotná - Jana Pospíšilová 7:5, 6:4 Auckland 1991 Eva Švíglerová - Andrea Strnadová 6:2, 0:6, 6:1 Brighton 1994 Jana Novotná - Helena Suková 6:7, 6:3, 6:4 Hertogenbosch 2005 Klára Koukalová - Lucie Šafářová 3:6, 6:2, 6:2 Hobart 2009 Petra Kvitová - Iveta Benešová 7:5, 6:1 Sydney 2015 Petra Kvitová - Karolína Plíšková 7:6, 7:6 Praha 2015 Karolína Plíšková - Lucie Hradecká 4:6, 7:5, 6:3 New Haven 2015 Petra Kvitová - Lucie Šafářová 6:7, 6:2, 6:2 Praha 2021 Barbora Krejčíková - Tereza Martincová 6:2, 6:0 Nan-čchang 2023 Kateřina Siniaková - Marie Bouzková - 1:3, 7:6, 7:6

Shelton vyhrál za 84 minut

Jednadvacetiletý Američan Ben Shelton získal na turnaji v Tokiu první titul v kariéře. Ve finále porazil Aslana Karaceva z Ruska 7:5, 6:1.

Talentovaný Shelton, jenž letos postoupil do čtvrtfinále Australian Open a dokonce semifinále US Open, vyhrál své první finále na ATP Tour za 84 minut. Rodák z Atlanty zasypal Karaceva 18 vítěznými údery a dělal mu problémy svým leváckým servisem: po prvním podání vyhrál 80 procent výměn.

Díky dnešnímu triumfu se Shelton stal šestým tenistou, jenž letos získal na elitním okruhu premiérový titul. Ve světovém žebříčku v pondělí vystoupá už na 15. místo, přičemž sezonu zahajoval na 96. pozici.

"Znamená to pro mě hodně. Velcí šampioni dokážou týden dotáhnout do vítězného konce. Získávají tituly, nespokojí se s účastí ve finále. Jsou schopni odehrát celý týden na vysoké úrovni. Neříkám, že už jsem takhle daleko, ale to, že se mi něco podobného povedlo a zvládl jsem pět zápasů za sebou tady v Tokiu, je pro mě mimořádné," uvedl Shelton.

Ziskem titulu mladý Američan napodobil otce Bryana, který zvítězil v letech 1991 a 1992 na turnaji v Newportu. Sheltonové se stali čtvrtým duem otec/syn, kteří v open éře vyhráli turnaj ATP Tour. Dosud poslední dvojicí byli Petr a Sebastian Kordové.

Tenisový turnaj žen v Nan-čchangu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - finále: Siniaková (ČR) - Bouzková (3-ČR) 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Čtyřhra - finále: Zvonarevová, Siegemundová (2-Rus./Něm.) - Ninomijaová, Hozumiová (4-Jap.) 6:4, 6:2.

Tenisový turnaj mužů v Tokiu (tvrdý povrch, dotace 2,022.770 dolarů):

Dvouhra - finále: Shelton (USA) - Karacev (Rus.) 7:5, 6:1.

Čtyřhra - finále: Purcell, Hijikata (Austr.) - Venus, J. Murray (N. Zél./Brit.) 6:4, 6:1.

Tenisový turnaj mužů ve Stockholmu (tvrdý povrch, dotace 750.950 eur):

Čtyřhra - finále: Golubjov, Molčanov (Kaz./Ukr.) - Bhambri, Cash (Indie/Brit.) 7:6 (10:8), 6:2.