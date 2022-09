Tenis skoro až do rána. Alcaraz otočil rekordní drama se Sinnerem a je v semifinále

Psychiatrička a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková řekla ve čtvrtek novinářům před zahájením svého soudního sporu s Milošem Zemanem, že prezident potřebuje kvůli svým závislostem na alkoholu a tabáku psychiatrickou pomoc. Zeman po Stehlíkové žádá omluvu a milion korun na Fond ohrožených dětí za výroky, které o jeho zdraví zveřejnila v souvislosti s jeho loňskou hospitalizací.

Zeman, který za sebe k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 vyslal hradního advokáta Marka Nespalu, podal na Stehlíkovou žalobu na ochranu osobnosti kvůli pěti jejím vyjádřením z října loňského roku. Lékařka tehdy mimo jiné uvedla, že abstinování prezidenta v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze, trvalé poškození mozku či skokové zdementnění.

"Zásah byl tak razantní, že omluva nestačí," uvedl dnes u soudu Nespala. Vyjádření Stehlíkové označil za "věšteckou diagnostiku".

"Pan prezident se nikdy netajil zálibou v alkoholu, tabáku. To jsou diagnózy ryze psychiatrické. A právě ta závislost na alkoholu je hlavní příčinou cirhózy jater, o které není pochyb. Když chcete léčit cirhózu, tak musíte léčit tu primární chorobu. To dělá psychiatr, nejlépe adiktolog, to znamená odborník na návykové nemoci," řekla před jednáním Stehlíková.