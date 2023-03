"Teď už to není v mých rukách." Ruská tenistka žádá o francouzské občanství

Z ruské šestky se může stát francouzskou tenisovou dvojkou. Rodačka z Moskvy Varvara Gračovová chce nové občanství, dlouhodobě žije a trénuje v Cannes, a tak by se ráda stala Francouzkou. V národním žebříčku si tak rázem polepší.

Rusové kvůli vojenské invazi na Ukrajinu cestují po světě s obtížemi. Složitě získávají víza, nemohou třeba létat přímými linkami. Sportovci nemohou závodit pod svou vlajkou.

Dvaadvacetiletá tenistka Varvara Gračovová zřejmě brzy nebude muset nic z toho řešit. Protože dlouhodobě trénuje v Cannes, zažádala si o francouzské občanství.

Po pondělní prohře s Petrou Kvitovou v Miami přiznala deníku Sportsmail, že první myšlenka na změnu jí proběhla hlavou už před válkou na Ukrajině.

"Tehdy ještě nikdo netušil, k čemu se schyluje. Teď si říkám, proč to nezkusit? Proč nevyužít příležitost," uvedla aktuálně 54. hráčka světa.

Pro zisk nového pasu už udělala vše včetně jazykové zkoušky. "Nyní už to není v mých rukách, o mé budoucnosti teď budou rozhodovat jiní. Můžu říct víc, až budu mít papíry v ruce," řekla novinářům Gračovová.

Žurnalisty tedy zajímalo, zda se cítí jako Ruska na okruhu komfortně a jestli tedy to není hlavní důvod k její takovému kroku. Ale byla zdrženlivá.

"Mám se dobře, teď je mým úkolem hrát tenis. Budu ráda klidně i za to, že budu reprezentovat obě země," dodala.

Pokud by občanství skutečně dostala, stala by se rázem francouzskou dvojkou. Ve špičce se nyní pohybuje pouze Caroline Garciaová. To mezi Ruskami byla žebříčkově až šestá v pořadí.