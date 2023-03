Za odstoupením Ukrajinky je víc. Ale kdo by věřil Bělorusce, rýpla si Sabalenková

Bylo to jedno z velkých témat letošního Indian Wells. Ukrajinská tenistka Lesja Curenková odstoupila těsně před bitvou 3. kola s Arynou Sabalenkovou kvůli záchvatu úzkosti. Podle Bělorusky je za tím ale víc a rýpla si do jejího trenéra Nikity Vlasova.

Curenková zdůvodnila svůj konec dramatickým rozhovorem se šéfem WTA Stevem Simonem, který ji šokoval přístupem k ruské invazi na Ukrajinu. Následně se před bitvou s Běloruskou, jejíž země válku podporuje, psychicky složila.

"Řekl mi, že on osobně válku nepodporuje, ale pokud ji ruští a běloruští tenisté podporují, je to jen jejich osobní názor a názory jiných lidí bych si neměla tak brát. Důvodem mého odstoupení byla panická ataka. Oficiálně bude uvedeno 'osobní důvody', pravdou ale je, že jsem měla potíže s dýcháním a řekněme hysterický záchvat," citovala agentura Reuters tenistku.

Sabalenková to nakonec dotáhla až do finále, kde prohrála s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Ještě před tím se jí ale stihli novináři na snadný postup do osmifinále zeptat.

"Myslím, že za odstoupením Curenkové je mnohem víc, než řekla. Víc než politická situace nebo záchvat paniky. Její trenér se mnou měl problém už dřív, to on na ni jistě vyvíjel tlak," prohlásila Sabalenková.

Vlasov, který třiatřicetiletou Ukrajinku vede, běloruskou tenistku opakovaně kritizuje za to, že podporuje režim prezidenta Alexandra Lukašenka, spojence Vladimira Putina, a tím nepřímo i ruskou invazi.

"Loni jsem si prožila peklo kvůli tomu, jak se ke mně její trenér choval. Ani to nemůžu všechno popsat, protože kdo by věřil běloruské holce?" rýpla si Sabalenková.

Úřadující šampionka Australian Open si myslí, že organizace WTA dělá maximum pro to, aby podpořila Ukrajince a zároveň příliš neubližovala Bělorusům a Rusům.

"Myslím, že já ani nikdo z běloruských nebo ruských sportovců jsme Ukrajincům nic neudělali. Někteří z nás jim i pomáhají, jen ne veřejně," hájila se Sabalenková.

V očích Vlasova je ale veřejné mlčení ruských a běloruských hráčů jen tichou podporou válečného konfliktu.

"WTA za rok války pro Ukrajince nic neudělala. Ti přitom musí cestovat a žít po Evropě, protože domů se vrátit nemůžou, aby neriskovali život. Rostou jim náklady na trénink, na život. A Bělorusové a Rusové přišli jen o vlajku před jménem," čílil se trenér v rozhovoru pro ukrajinský web Tribuna.com.

Podle něj byl za odstoupením Curenkové opravdu její špatný psychický stav.

"Chtěla hrát, byla odhodlaná Sabalenkovou porazit. Ale když vyšla ze šatny třicet minut před zápasem, byla celá ubrečená a třásly se jí ruce, prostě se složila. Tak jsem řekl, že ji do zápasu v takovém stavu nepustím. Její blízký přítel byl půl roku v ruském zajetí, válku bere velmi osobně," vysvětlil Vlasov.

Obě tenistky se mohou potkat znovu na podniku v Miami. Zatímco Sabalenková opět plní roli nasazené dvojky, Curenková bojuje v kvalifikaci.