"Teď už to není v mých rukách." Ruská tenistka žádá o francouzské občanství

Hokejisté Floridy v NHL porazili Toronto 3:2 v prodloužení a na poslední postupové místo do play off ve Východní konferenci ztrácí jediný bod. Postupu mezi elitní osmičku se na Východě přiblížili také NY Islanders, kteří si výhrou 2:1 po samostatných nájezdech upevnili sedmou pozici.

Florida ztratila čtyřikrát za sebou a v boji o play off vypadla z elitní osmičky. Výhra nad silným Torontem ale Predators vrátila zpět do hry. Celek z jihu USA v čase 59:00 spasil Sam Reinhart, který využil přesilovku a srovnal na 2:2. O vítězství Floridy pak ve druhé minutě prodloužení rozhodl Brandon Montour. David Kämpf z Toronta i floridský Radko Gudas vyšli v zápase bodově naprázdno.

Obě branky v souboji mezi NY Islanders a Washingtonem padly v rozmezí tří minut ve druhé třetině. Newyorský celek poslal do vedení Pierre Engvall, v zápětí ale srovnal Conor Sheary. Za nerozhodného stavu zápas došel do prodloužení, v němž diváci na branku čekali marně. Rozhodly tak samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější hosté z New Yorku. Capitals prohráli podruhé za sebou a na play off ztrácí již pět bodů.

V posledním středečním duelu Colorado podlehlo Minnesotě 2:4 a nevyužilo možnost dostat se v tabulce před svého soupeře. Wild se díky vítězství posunuli na druhé místo Západní konference. Hokejisté Avalanche jsou s tříbodovým odstupem pátí.

Výsledky NHL:

Toronto - Florida 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 24. Aston-Reese, 47. Matthews - 1. Lundell, 59. Reinhart, 62. Montour. Střely na branku: 40:29. Diváci: 18.894. Hvězdy zápasu: 1. Montour, 2. Lyon (oba Florida), 3. Samsonov (Toronto).

Washington - NY Islanders 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 27. Sheary - 24. Engvall, rozhodující sam. nájezd Palmieri. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Washington), 2. Sorokin (NY Islanders), 3. Sheary (Washington).

Colorado - Minnesota 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky: 11. Byram, 54. Eller - 30. a 60. F. Gaudreau, 4. M. Johansson, 17. Steel. Střely na branku: 44:29. Diváci: 18.140. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau, 2. J. Eriksson Ek (oba Minnesota), 3. Byram (Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Boston 74 57 5 12 276:159 119 2. x-Toronto 74 44 10 20 253:206 98 3. Tampa Bay 75 43 6 26 257:230 92 4. Florida 75 37 7 31 260:258 81 5. Buffalo 73 35 7 31 261:271 77 6. Ottawa 74 36 5 33 236:240 77 7. Detroit 73 32 9 32 216:242 73 8. Montreal 75 30 6 39 217:276 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 73 47 9 17 241:192 103 2. x-New Jersey 74 46 8 20 257:206 100 3. x-NY Rangers 74 44 10 20 253:200 98 4. NY Islanders 76 39 9 28 226:207 87 5. Pittsburgh 74 36 10 28 239:243 82 6. Washington 75 34 9 32 237:233 77 7. Philadelphia 73 29 12 32 198:238 70 8. Columbus 73 23 7 43 198:291 53

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 75 44 9 22 228:201 97 2. Dallas 74 40 14 20 255:205 94 3. Colorado 74 44 6 24 247:205 94 4. Winnipeg 75 41 3 31 221:212 85 5. Nashville 73 37 8 28 206:217 82 6. St. Louis 74 34 6 34 242:273 74 7. Arizona 75 27 13 35 211:262 67 8. Chicago 74 24 6 44 180:266 54

Pacifická divize:

1. Vegas 74 46 6 22 246:212 98 2. Los Angeles 74 43 10 21 259:238 96 3. Edmonton 75 43 9 23 298:254 95 4. Seattle 73 40 8 25 254:236 88 5. Calgary 75 34 15 26 237:232 83 6. Vancouver 74 34 6 34 255:273 74 7. Anaheim 74 23 10 41 190:302 56 8. San Jose 74 20 15 39 212:286 55

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.