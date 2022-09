Šwiateková jako první Polka ovládla US Open

Světová tenisová jednička Polka Iga Šwiateková vyhrála poprvé US Open. Ve finále porazila turnajovou pětku Uns Džábirovou z Tuniska 6:2, 7:6. Připsala si třetí grandslamový titul v kariéře a druhý v tomto roce po Roland Garros. Na betonových dvorcích v New Yorku vyhrála jako první polská tenistka v historii. Na trůnu nahradila Britku Emmu Raducanuovou.

Iga Šwiateková ve finále US Open 2022 | Foto: Reuters

Jednadvacetiletá Šwiateková zvítězila nad Džábirovou ve třetím z pěti zápasů. Osmadvacetiletá Tunisanka nevyužila druhou letošní možnost stát se první grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí. Před US Open neuspěla ani ve finále Wimbledonu, kde ji porazila Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Šwiateková obdrží prémii 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun), Džábirová si přijde na polovinu.

Dvojnásobná šampionka Roland Garros Šwiateková měla lepší vstup do utkání a díky brzkému brejku utekla do vedení 3:0. Přestože se Džábirové podařilo také její servis prolomit, Polka vyhrála od stavu 3:2 tři gamy za sebou a za 31 minut získala set. Zaznamenala 11 vítězných míčů, Džabirová jich měla šest.

Šwiateková dobře rozehrála také druhou sadu. Ve druhé hře získala soupeřčino podání, brejk potvrdila a za stavu 3:0 měla tři možnosti na získání dalšího servisu soupeřky. Ty ale nevyužila, ztratila poté dvakrát servis a Tunisanka srovnala na 4:4.

Za stavu 6:5 měla Polka při podání soupeřky první mečbol, ten ale neproměnila a utkání dospělo do zkrácené hry. V ní se obě soupeřky při servisu trápily. Šwiateková přišla o podání čtyřikrát, Džábirová pětkrát. Díky dvěma brejkům Polka otočila vývoj ze 4:5 na 6:5, přičemž po hodině a 53 minutách hry dopodávala zápas k vítězství.

Šwiateková se stala desátou tenistkou v tzv. open éře, která vyhrála ve stejném roce Roland Garros a US Open. Je také devátou hráčkou, jež ovládla třetí grandslam před dovršením 22 let. Získala sedmý letošní titul a vyhrála desáté finále na turnajích WTA za sebou, aniž by ztratila set.

🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱



History once again for Poland! pic.twitter.com/ILLPPDIa5H — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - finále: Šwiateková (1-Pol.) - Džábirová (5-Tun.) 6:2, 7:6 (7:5).

Junioři:

Dvouhra - finále: Landaluce (5-Šp.) - Bailly (2-Belg.) 7:6 (7:3), 5:7, 6:2.

Čtyřhra - finále: Baris, Basavareddy (8-USA) - Dietrich, Prado Angelo (Švýc./Bol.) 6:1, 6:1.

Juniorky:

Čtyřhra - finále: Havlíčková, Šnajderová (1-ČR/Rus.) - Kuhlová, Seidelová (Něm.) 6:3, 6:2.