Světová jednička Šwiateková nebude kvůli zranění obhajovat titul v Miami

První tenistka světového žebříčku Iga Šwiateková nebude obhajovat titul v Miami. Jednadvacetiletá Polka navíc kvůli zranění žeber přijde také o dubnové zápasy v Billie Jean Cupu. Informoval o tom web WTA.

Trojnásobná grandslamová vítězka se zranila na únorovém turnaji v Dauhá, kde získala titul. "Byla jsem nemocná a při jednom z těžkých záchvatů kašle jsem si poranila žebra," uvedla Šwiateková.

"Dokud nehrozilo, že se můj stav může zhoršit, snažila jsem se hrát dál. Bohužel už to ale dál nejde, protože mě to hodně omezuje a dost to bolí," přidala Šwiateková, jež minulý týden po vyřazení v semifinále neobhájila titul v Indian Wells.

Šwiateková měla ve druhém kole vstoupit do turnaje v Miami zápasem proti Američance Claire Liuové. Domácí tenistka nyní místo polské favoritky nastoupí proti Julii Grabherové z Rakouska.

Zranění navíc Šwiatekovou připraví o start v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, ve které se polský výběr utká s Kazachstánem. Zápasy jsou na programu 14. a 15. dubna v Astaně.

Šwiateková zatím neví, kdy se vrátí na kurty. "Jsem ale ráda, že to jsou moje první vážnější zdravotní problémy za velmi dlouhou dobu. Nebylo snadné se omluvit, ale zdraví je na prvním místě," uvedla.