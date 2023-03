Strýcová zahájí rozlučkový návrat k tenisu na turnaji v Madridu

Barbora Strýcová zahájí svůj ohlášený krátkodobý návrat k tenisu na turnaji v Madridu, jenž se hraje na přelomu dubna a května. Bývalá světová deblová jednička dnes v rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že její "rozlučkové turné" by mělo trvat několik měsíců do US Open.

"Uvidíme se v Madridu!" napsala Strýcová na sociálních sítích a přidala fotografie ze svých předchozích startů na turnaji, kde v roce 2019 získala titul ve čtyřhře po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Na dotaz v jednom z komentářů brzy sedmatřicetiletá plzeňská rodačka odpověděla, že při plánované rozlučce nastoupí v obou soutěžích. Ve čtyřhře bude hrát právě se Sie Šu-wej, jež má za sebou zhruba roční pauzu. "Uvidíme, jak nám comeback vyjde, ale věřím, že to bude fungovat," řekla Strýcová Radiožurnálu na adresu parťačky, s níž v roce 2019 triumfovala i ve Wimbledonu. Strýcová ukončila kariéru v květnu roku 2021, o čtyři měsíce později přivedla na svět syna Vincenta. Už tehdy avizovala, že by se ráda v budoucnu rozloučila s fanoušky v posledním utkání. Začátkem letošního února krátkodobý comeback oznámila na sociálních sítích a nyní specifikovala předběžný program. "Bude rozloučení na kurtech mých oblíbených turnajů. Sice antuka nebyla moje oblíbená, ale už trénuji delší dobu a chci někam vyjet a vyzkoušet si, jak to bude fungovat s malým. Madrid pro mě byla dobrá volba. Následovat bude Řím a ještě bych ráda odehrála travnatou sezonu a ráda bych se ukázala i v Praze," řekla Strýcová. Prague Open se hraje na tvrdém povrchu ve Stromovce od 31. července. Turnaje v Madridu a Římu jsou tradičními přípravnými akcemi na Roland Garros, na němž se ale Strýcová nepředstaví. "Na takzvaný speciální ranking jsem si mohla vybrat jen dva grandslamy a vybrala jsem si Wimbledon a US Open," vysvětlila. Šestinásobná fedcupová vítězka získala na okruhu WTA dva tituly ve dvouhře a 31 ve čtyřhře. S Lucií Šafářovou vybojovaly na hrách v Riu de Janeiro 2016 olympijský bronz. Ve dvouhře byla nejvýše na 16. příčce světového žebříčku.

