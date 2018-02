Hádky se Strýcovou ve Fed Cupu nehrozí. Jde naplánovat, abychom spolu netrávily čas, říká Plíšková

před 8 hodinami

Zahrála si čtvrtfinále Australian Open a teď povede nabitou fedcupovou reprezentaci jako česká tenisová jednička. Karolína Plíšková se na víkendový duel prvního kola proti Švýcarkám těší a nevadí jí ani to, že se v jednom týmu potká s Barborou Strýcovou, se kterou se rozkmotřila kvůli přetažení trenéra Tomáše Krupy.

Máte za sebou australskou šňůru pod novým trenérem, jak jste spokojená?

Budu to brát s pokorou, ještě před rokem bych dala hodně za to, abych mohla hrát pravidelně čtvrtfinále grandslamů. Teď už tenhle krok zvládám docela dobře. Mohlo by to být lepší, ale odehrála jsem v Austrálii dobré zápasy. Neprohrála jsem s žádnou holkou, která by byla za mnou.

Z prvního tréninku v O2 areně se zdálo, že pracujete hodně na agresivitě a snažíte se ukončovat výměny z kratších míčů, to je plán vaší spolupráce s Tomášem Krupou?

To po mně chtějí všichni, chci to i já sama. Ne vždycky to dopadne, ne vždy hraju to, co si řekneme. Většina hráček je teď obranářek, není tam tolik takových těch střelkyň. Proto je potřeba do toho chodit a výměny ukončovat. Jinak bychom tam byly čtyři hodiny a to úplně není můj styl.

Ještě v něčem vidíte rezervy?

Snažíme se zlepšovat některé části hry. Zásadní změny v tréninku tam ale nejsou. Pohled na mou hru máme stejný, udržet agresivitu, ale ne úplně tu šílenou, být velkou střelkyní nechci. Snažíme se proto chodit do těch kratších míčů. Víc přechodů na síť, chci i zrychlit servis.

Už jste aklimatizovaná po návratu od protinožců?

Zmátořila jsem se docela rychle, den zpátky je pro mě vždycky příjemnější, vstává se mi ráno dobře. Pár dnů jsem chodila večer spát dřív, ale zvykla jsem si rychle. Teď už jsem týden zpátky v tréninkovém procesu a za chvíli i v zápasovém.

Jaké máte první dojmy z úvodu fedcupového týdne? Opět po více než roce v O2 areně…

Vzpomněla jsem si na předloňské finále, protože jsem tu od té doby na žádné sportovní akci nebyla. Připomněla jsem si všechno tady kolem, šatnu, zázemí. Máme za sebou už i první trénink a na začátek docela dobrý.

Jak vám sedí kurt?

Je pomalejší než ten v Austrálii. Do víkendu se povrch ještě trochu ohraje a bude rychlejší. Zatím mi to přišlo příjemné, přesně, jak jsem chtěla, takové to rychlejší mejdlo, jak my říkáme, to mi nesedí. Měla jsem požadavek, aby byl středně rychlý, potřebuju na své nápřahy trochu čas.

V nominaci jsou čtyři české hráčky do první třicítky žebříčku, vnímáte to sama jako nejsilnější možnou sestavu?

Tak to téměř vždycky se sejdeme v té nejsilnější sestavě, snad až loni na Ameriku. I když jsou deblistky, vždycky je tým silný. Kapitán má spoustu variant, koho tam dát. Pro nás všechny je to super týden s dobrými zápasy před domácím publikem a v Praze. To asi žádná z nás nechtěla odmítnout. Doufejme, že to tentokrát zvládneme dřív a nebude se rozhodovat až v deblu.

Na Australian Open jste postupně vyřadila Lucii Šafářovou i Barboru Strýcovou, jaké to bylo hrát s Češkami na grandslamu?

Byly to nervíčky, co si pamatuju, ještě jsem nikdy nikde s žádnou krajankou na grandslamu nehrála. Což je zase něco jiného, protože na těchhle turnajích chce člověk uspět ještě víc než kde jinde. Do toho ještě s Barčou se staly nějaké ty věci okolo trenéra, tak to bylo vypjaté. Stejně tak s Luckou, protože spolu trávíme čas, docela i proti sobě trénujeme. Kromě toho, že jsme se všechny snažily chovat rozumně (smích), tak to byly i tenisově pěkné zápasy.

Věříte, že tady s Bárou Strýcovou dáte rivalitu stranou a potáhnete za jeden provaz?

Musíme, tady není na výběr. Byly bychom samy proti sobě, kdyby tu byly nějaké hádky. Každý tu máme nějaký svůj program, dá se to zorganizovat tak, abychom tu spolu moc netrávily čas, i proto si myslím, že žádné hádky nehrozí.

Bude kvůli tomu fedcupový týden jiný než v minulosti?

Věci se mění. Já osobně to jako jiné necítím, nebudu se chovat nějak jinak. Teď ještě ani nejsme kompletní, ještě musí přijet Petra. Ale je kolem nás hodně lidí, myslím, že tým zase bude fungovat.