Strýcová si poranila hýždě a smekla před Serenou: Ani se nemusela moc hýbat

před 4 minutami

Hned ve druhé výměně svého životního zápasu Barbora Strýcová zjistila, že není stoprocentně fit. Vymlouvat se ale po jednoznačné porážce nechtěla. "Nejspíš bych neměla žádnou šanci, ani kdybych byla úplně v pohodě," prohlásila česká tenistka a vyzdvihla dokonalý výkon Sereny Williamsové.

"Hrála úžasně, extrémně dobře. Byl to její nejlepší zápas na turnaji. Výborně servírovala a hrála hrozně hluboko, takže jsem nemohla hrát to, co bych chtěla," prohlásila česká tenistka na tiskové konferenci.

Williamsová útočící na svůj osmý wimbledonský a čtyřiadvacátý grandslamový titul vstoupila do zápasu s jasnou taktikou. Své údery hrála k lajnám, šla okamžitě do velkého rizika. Za žádnou cenu se nechtěla pouštět do delších výměn. Chyby dělala jen v úvodu, pak se chytla a nebyla k zastavení.

Strýcová se naopak z mála šancí neprosadila. Na síti byla jedenáctkrát, uspěla ale jen ve čtyřech případech. A chybami často končily i její pokusy o zkrácení hry.

"U Sereny je to tak, že čím odehraje víc zápasů a postupuje v turnaji, tím se lépe hýbe, hraje, podává. Dnes hrála taková míče, jaké jsem od ní v prvním nebo druhém kole neviděla," přiznala Strýcová, že jí překvapila vysoká úroveň hry americké legendy.

Williamsová se na výhru 6:1, 6:2 příliš nenadřela. "Je tak silná a její údery jsou tak rychlé a tvrdé, že se ani nemusí hýbat. Člověk je rád, že je nějak vrátí na druhou stranu," řekla Češka.

Už ve druhé výměně zápasu se marně snažila doběhnout drtivý bekhend Williamsové, aby se vzápětí chytila za pravé hýždě.

"Cítila jsem to maličko už na začátku dnešního rozcvičení. Ale po tomhle míči jsem to ucítila mnohem víc. Pak už se to jen zhoršovalo," přiznala Strýcová svalový problém. Porážku na něj ale nesváděla. "Neříkám, že mi to prohrálo zápas. Ona byla prostě moc dobrá."

První grandslamové semifinále kariéry v londýnském tenisovém chrámu si přesto v rámci možností užila. A byla ráda za podporu publika.

"Za to jsem byla šťastná a celkově to byl skvělý pocit. I když jsem jasně prohrála, moc jsem si to užila. Vždyť to bylo mé první semifinále," zdůraznila, že převažují pozitivní pocity.

Williamsové vyjádřila obdiv nejen za to, co dokázala v minulosti, ale především za to, čeho je schopná v sedmatřiceti letech.

"Je úžasné, že se pořád dokáže tak motivovat a hrát na takové úrovni. Chovám k ní velký respekt. Jestli bude hrát takhle ve finále, získá tady další titul," řekla Strýcová směrem k sobotnímu finále, v němž bude soupeřkou Američanky Rumunka Simona Halepová.

Sama Strýcová si nemyslí, že by mohla napodobit sportovní dlouhověkost Sereny Williamsové.

"Je mi třicet tři a blížím se ke konci. Cítím své tělo. A chci v životě dělat také jiné věci, než nahánět žlutý míček. Dokončím tuhle sezonu a pak uvidíme, jak se budu cítit," uzavřela Strýcová po nejlepším turnaji své bohaté kariéry.