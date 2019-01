před 8 minutami

Tenistka Barbora Strýcová skončila na turnaji v Aucklandu ve druhém kole. V utkání o postup do čtvrtfinále podlehla pátá nasazená česká hráčka sedmnáctileté Američance Amandě Anisimovové dvakrát 3:6. Loni se Strýcová v Aucklandu do čtvrtfinále dostala, letos ale nestačila na Anisimovovou, která je o 15 let mladší a v žebříčku WTA jí patří 96. místo. Soupeřka odvrátila všech pět brejkbolů a sama tři proměnila.

autor: ČTK | před 8 minutami