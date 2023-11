Strýcová čeká druhé dítě, radostnou novinu oznámila fotkou z pláže

Barbora Strýcová se letos nakrátko vrátila na tenisové kurty, nyní ji zase čekají výhradně mateřské povinnosti. A brzy dokonce dvojnásobné: bývalá světová jednička v deblu čeká druhého potomka.

Radostnou zprávu oznámila na svém instagramu. K fotce na pláži napsala komentář Víňa bude velký brácha s odkazem na svého dvouletého syna Vincenta.

Definitivní tečku za svojí kariérou udělala začátkem září v New Yorku. Po boku Santiaga Gonzáleze prohrála v mixu na US Open s párem Šibaharaová, Pavič 4:6, 6:7.

Ještě předtím se ale rozloučila s domácími fanoušky na turnaji WTA na pražské Spartě, kde po posledním zápase běžely na obrazovce momenty z její úspěšné kariéry.

"Musím říct, že jsem plakala. Hrozně jsem se snažila, abych přímo nepropukla v pláč. Kousala jsem se do rtu. Během videa to na mě hodně šlo. O to víc, když jsem držela syna. Od turnaje je to hrozně hezké, že připravili takové překvapení," říkala tehdy v rozhovoru pro Aktuálně.cz.