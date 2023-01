Štěpánkovi vděčím za hodně, budu trénovat jeho dcery, slíbil tenisový talent Korda

Je mu 22 a jeho tenisová hvězda stoupá strmě vzhůru. Syn slavného českého tenisty Sebastian Korda sice reprezentuje USA, ale obklopuje se českým týmem. Hlavního trenéra mu dělá Radek Štěpánek, který má za asistenta svého jmenovce Martina Štěpánka. Talentovaný mladík chce do konce roku do první patnáctky žebříčku a pomoct mu k tomu má hlavně česká chytrost.

Spojení Korda - Štěpánek k sobě prostě patří. Bývalá světová dvojka Petr Korda trénoval svého pozdějšího "souseda" z Floridy 13 let a pomohl mu do první desítky v singlu i ve čtyřhře.

Teď je to Štěpánek, kdo se snaží jméno Korda dotáhnout do absolutní špičky. Loni už to spolu zkoušeli například na US Open, teď společně vstupují do nové sezony.

"Myslím, že to skončí tak, že já budu zase trénovat jeho dcery a tak budeme dál a dál pokračovat v rodinné tradici," smál se v rozhovoru pro oficiální web ATP Korda mladší.

Dvojnásobného českého daviscupového šampiona ani nebere jako trenéra, spíš jako přítele a staršího bratra, který mu většinu jeho života pomáhá.

"Mám jen dvě sestry, bratra jsem nikdy neměl a on mi jím vždycky byl. Trávili jsme spolu dovolené, jezdili na hory, bral mě s sebou na turnaje, do šatny, na hráčské večeře. Díky němu jsem si brzy zvykl na tenisový život. Za hodně mu vděčím, věřím, že právě proto jsem teď tady," vysvětlil Korda.

Radek Štěpánek, který v minulosti vedl Novaka Djokoviče nebo třeba Bulhara Grigora Dimitrova, si k sobě přizval jmenovce Martina, který spolupracoval například s Tomášem Berdychem.

"Je to skvělý tým, hodně mi toho dávají, skvěle si sedíme a všechno je jen a jen pozitivní," pochvaluje si dvaadvacetiletý hráč.

To je vidět i na jeho prvních výsledcích. V generálce na první grandslam sezony, na turnaji v Adelaide došel až do finále, ve kterém prohrál s šampionem Djokovičem.

"Seb je jedním z těch hráčů, kteří mají krásně čisté údery. V jeho tenisu všechno vypadá jednoduše a přirozeně, je to skutečný talent," řekla o něm bývalá světová jednička Djokovič.

Korda na sobě ale dál pracuje a hodně si toho chce vzít právě od Štěpánka. "Radek hrál specifický tenis, hodně chodil na síť spoléhal na chytrost i agresivitu, to jsou prvky, které chci mít ve hře i já," uvedl Korda.

Momentálně přešlapuje na konci první třicítky žebříčku, do konce roku by se chtěl posunout zase o kus blíž elitě. "Plán je být někde v první dvacítce nebo patnáctce žebříčku, věřím, že na to mám a zvládnu to," dodal.