Čína ukázala zmizelou tenistku, jak si hraje s kočkou a plyšáky. Svět nevěří dál

Čína se opět pokusila přesvědčit svět, že zmizelá tenisová hvězda Pcheng Šuaj je v pořádku. Státní televize zveřejnila záběry, které mají pocházet z hráččiných sociálních sítí, jak si hraje s kočkou a plyšáky, a jež doprovodila poznámkou "Šťastný víkend". Televize také uvedla, že se hráčka brzy objeví na veřejnosti.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”. Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu

Svět ale není o autenticitě záběrů přesvědčený. Podobně tomu bylo i poté, co státní televize na Twitteru zveřejnila text z e-mailu, ve kterém údajně Pcheng Šuaj píše, že je v pořádku.

Pokud se případ jasně nevysvětlí, může zmizení tenistky přinutit Mezinárodní olympijský výbor (MOV) k tvrdšímu postoji vůči dodržování lidských práv v Číně. Prohlásil to dlouholetý člen MOV Richard Pound a nevyloučil ani to, že by záležitost mohla skončit odebráním zimních her, které se mají v Pekingu uskutečnit v únoru.

MOV je už delší dobu terčem kritiky kvůli pořádání her v Číně, která opakovaně čelí obvinění z porušování lidských práv. Výbor se dosud bránil tvrzením, že je sportovní organizací a do vnitřní politiky státu nemůže zasahovat.

Ohlasy na zmizení Pcheng Šuaj by však podle Pounda mohly postoj MOV změnit. Elitní čínská tenistka se na veřejnosti neobjevila od té doby, co na začátku listopadu zveřejnila, že se stala obětí sexuálního napadení někdejším čínským vicepremiérem.

Obavy o osud bývalé světové jedničky ve čtyřhře nerozptýlily ani "důkazy" podané čínskou televizí. Ženská tenisová organizace WTA proto pohrozila zrušením všech turnajů v Číně. Podporu dvojnásobné grandslamové vítězce v deblu vyjádřily také hvězdy jako Novak Djokovič nebo Serena Williamsová.

"Pokud se to rozumně nevysvětlí, může se to vymknout kontrole a MOV bude muset zaujmout tvrdší postoj," řekl Pound. "Nemyslím si, že by to vedlo k odebrání olympijských her, ale stát se může všechno," přidal nejdéle sloužící člen MOV.

Pound také odmítl, že MOV by si mohl setkání s pětatřicetiletou tenistkou vynutit. "Jednání s čínskými představiteli nejsou snadná. Spíš než hrozby se nám v minulosti vyplatilo říct: Podívejte, je to venku, už to nejde přehlížet, tak co s tím uděláme?" uvedl.

"Myslím, že opatrný přístup nám pomůže víc, než jim hrozit prstem a říkat: Udělejte tohle, nebo bude konec světa. Čína by na to jen řekla: OK, mrzí nás to, že přijdeme o olympiádu, ale svět to bude mrzet ještě víc," prohlásil Pound.