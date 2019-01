Stará bolest? Berdych mohl vzít Nadalovi set, ale rozčílily ho rozbité hodiny

před 13 minutami

Tomáš Berdych se po zranění obdivuhodně vrátil mezi tenisovou špičku. Tři uhraná kola na Australian Open jsou po půlroční pauze velkým úspěchem. Čech udělal svými výkony fanouškům radost, o to více ale mrzí nezvládnutý závěr zápasu s Rafaelem Nadalem.

V prvních dvou sadách osmifinálové bitvy byl Berdych pouze sparing partnerem světové dvojky. Uhrál během nich jediný gem. Ve třetí sadě se ale herně zvedl a Nadala trápil. Zisk sady a zdramatizování duelu měl na dosah, ovšem v závěru tie-breaku prohrál čtyři míčky v řadě.

A českého tenistu musí mrzet zejména způsob, jakým svou poslední šanci ztratil.

Už se zdálo, že své výlevy, které mu v kariéře nesčetněkrát sebraly potřebnou koncentraci, třiatřicetiletý Berdych odboural. Bohužel se ale stará bolest znovu zjevila, řekněme v nejméně vhodný moment. Český tenista vedl v tie-breaku třetí sady nad Nadalem 4:3, poté ale začal reklamovat rozbitou časomíru, která hráčům odměřuje pětadvacetisekundový limit na zahájení hry.

Berdych vypěnil kvůli záležitosti, která neměla sebemenší vliv na vývoj utkání. Jistě, Rafael Nadal si před zahájením servisu dává vždy na čas. Chvíli trvá, než provede všechny své zaběhnuté rituály. Ovšem během celého utkání, v němž časomíra bez problémů fungovala, ani jedinkrát svůj limit nepřekročil.

Standardně si nadhazoval míček k servisu dvě až pět vteřin před koncem limitu. Ani jednou nebyl rozhodčím napomínán.

Přesto Berdycha tahle technická porucha v dramatické koncovce zbytečně rozčílila. A evidentně mu sebrala klid, který v té chvíli nutně potřeboval k tomu, aby fantasticky hrajícího Španěla zaskočil.

"Tak běží čas, nebo ne? Hrajeme na limit, nebo ne?" zvyšoval Berdych hlas na umpirového rozhodčího Mohameda Lahjáního. Ten se zmohl jen na prosté konstatování, že jsou hodiny rozbité.

Diváci v melbournské aréně nevěřili vlastním očím, slyšet byl i smích. Zvláštně se na chování českého soupeře díval i sám Nadal. Berdycha, který poslední důležité minuty zápasu strávil v očividném psychickém pnutí, se po utkání na nezvyklou záležitost zeptali novináři.

"Myslím, že můžeme mluvit o jiných věcech. Už se stalo. Co můžu dělat? Je to v pořádku. Jsou to jen hodiny," prohlásil.

Škoda, že si poslední větu nezopakoval pro sebe už v inkriminované chvíli přímo na kurtu. Jeho vydařený návrat na tenisovou scénu mohl být ještě lepší.

I přes zvláštní závěr sehrál Berdych povedený turnaj, předvedl tři vynikající výkony, prezentoval se upraveným stylem hry a ukázal soupeřům ze širší špičky, že s ním stále musejí počítat.