"Nechápu, co se stalo." Tenistka senzačně vyřadila světovou jedničku Bartyovou

Španělská tenistka Paula Badosaová vyřadila ve čtvrtfinále turnaje v Charlestonu po vítězství 6:4, 6:3 Ashleigh Bartyovou z Austrálie a poprvé v kariéře porazila světovou jedničku. Stejně jako zbylé tři semifinalistky bude na zelené antuce v Jižní Karolíně usilovat o premiérový titul na WTA Tour.

"Jsem stále trochu v šoku. Nechápu, co se to stalo," radovala se z životního vítězství třiadvacetiletá Badosaová, jež vzala favoritce v zápase pětkrát servis včetně posledních dvou od stavu 3:3 v druhém setu. "Někdy je těžké takové zápasy zakončit, takže jsem ráda, že se mi to dnes podařilo," dodala.

Bartyová přijela do Charlestonu po sobotním triumfu v Miami a v úvodních dvou zápasech na antuce od triumfu na Roland Garros 2019 působila jistým dojmem. Ve čtvrtfinále se ale nedokázala vyrovnat se soupeřčiným servisem. "Myslím, že jsem dnes příliš riskovala. Ale byly to mimořádné tři týdny, z kterých si neberu nic jiného než pozitiva," řekla čtyřiadvacetiletá Australanka.

Badosaová se dnes střetne s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou, druhou semifinálovou dvojici tvoří přemožitelka Petry Kvitové Danka Koviničová z Černé Hory a Tunisanka Ons Džabúrová. Jedna z těchto hráček se v Charlestonu bude radovat z prvního titulu v kariéře.

Tenisový turnaj žen v Charlestonu (antuka, dotace 565.530 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Badosaová (Šp.) - Bartyová (1-Austr.) 6:4, 6:3, Kuděrmětovová (15-Rus.) - Stephensová (USA) 6:3, 6:4, Džabúrová (12-Tun.) - Gauffová (14-USA) 6:3, 6:3.