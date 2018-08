Siniaková s Krejčíkovou jsou jedničkami čtyřhry na US Open

před 1 hodinou

České tenistky ovládly předchozí dva grandslamové turnaje. I proto budou ve Flushing Meadows nasazenými jedničkami.

New York - Z pozice turnajových jedniček se pokusí tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková vyhrát třetí grandslamový titul ve čtyřhře za sebou. Letošní deblové vítězky Roland Garros a Wimbledonu jsou největšími favoritkami US Open, které dnes začíná na betonových dvorcích v New Yorku.

Dvaadvacetileté Siniaková a Krejčíková se v 1. kole střetnou s ukrajinsko-srbským párem Kateryna Bondarenková, Alexandra Kruničová. Už ve druhém kole mohou narazit na Lucii Šafářovou s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Pokud Krejčíková se Siniakovou ovládnou čtyřhru i na US Open, zkompletují hattrick, který už mají z roku 2013 z juniorské kategorie. "Půjdeme zápas od zápasu, ale když přidáme třetí titul, bude to pohádka," řekla po Wimbledonu Siniaková, která si finále čtyřhry ve Flushing Meadows zahrála loni v páru s Lucií Hradeckou.

Tři grandslamové deblové triumfy v jedné sezoně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy před jedenácti lety. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku v kalendářním roce jako poslední zvládly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou. Loni zesnulá Novotná Krejčíkovou trénovala a mladá hráčka jí věnovala oba vavříny z Roland Garros i Wimbledonu.

Vítězky turnaje v New Havenu Barbora Strýcová s Andreou Sestini Hlaváčkovou jsou v New Yorku třetími nasazenými, roli osmiček plní Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou. Hradecká letos vytvořila dvojici s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou a jsou turnajovými šestkami.