Jak Siniaková dojala plačící Američanku. Ta kvůli vzteku Češky raději odešla stranou

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mají v držení už čtvrtý společný titul. V americkém Indian Wells ovládly velký turnaj často neoficiálně označovaný za pátý grandslam. Příběh triumfu v kalifornské poušti přinesl řadu zajímavostí, dojemných i vtipných momentů.
„Jste ten nejzábavnější pár na okruhu,“ rozplýval se moderátor a bývalý tenista Prakash Armitraj, když si po finále do jeho studia sedly Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.
Česko-americký pár v Indian Wells převzal vládu. Ve finále konečně na třetí pokus skolil svou „nemesis“, srbsko-kazašskou dvojici Aleksandru Kruničovou a Annu Danilinovou.
Siniaková se posunula na druhé místo světového žebříčku a získala už 34. deblový titul kariéry.
„Pokračuje její pozoruhodná honba za trofejemi. Její úctyhodná sbírka samozřejmě zahrnuje deset grandslamových titulů, jedenáctý ve smíšené čtyřhře, dvě olympijská zlata, triumf na Turnaji mistryň a nyní už sedm titulů z turnajů kategorie WTA 1000,“ vyjmenovala obdivně asociace WTA.
Obdiv a velké díky projevovala své partnerce také Townsendová.
Siniaková totiž v singlu postoupila po třech dlouhých a nesmírně náročných bitvách až do jednoho ze životních osmifinále. A tam musela vzdát kvůli zdravotním problémům.
„Moje holka Kat,“ prohlásila ve své děkovné řeči po převzetí trofeje, chytila Češku za ruku a pokračovala:
„Děkuju, že jsi vydržela celý tenhle turnaj. Ve dvouhře jsi tady předvedla úžasnou jízdu, hrála jsi asi jedenáct hodin v průběhu tří dnů. A pak jsi šla na kurt se mnou a riskovala zdraví, abychom mohly uspět. Děkuji ti za oddanost tomuhle týmu.“
S americkou tenistkou lomcovaly silné emoce. V den finále měl páté narozeniny její syn A.J. a Townsendová s ním nemohla být. Před utkáním to nesla velmi těžce.
„Přišla jsem za Kat a říkala jí, že potřebuji obejmout. Plakala jsem v šatně, byla jsem moc smutná. Její reakce: Ok, vyhrajeme to pro tvého syna,“ vyprávěla Američanka dojatě.
Siniaková po titulu přiznala, že zdravotně skutečně nebyla stoprocentní.
"Dneska noha držela jakž takž. Cítila jsem, že nemůžu dělat všechno na sto procent. Trochu jsem se necítila svá na síti, že jsem se nemohla tolik hýbat," uvedla devětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové v rozhovoru pro CANAL+ Sport.
Na tiskové konferenci ale ujistila, že odstoupit z debla ji ani nenapadlo.
„Ano, měla jsem opravdu strach z toho, jak se budu cítit ve čtyřhře, ale rozhodně mě ani nenapadlo, že bych na kurt vůbec nenastoupila, i kdyby mi bylo, já nevím, opravdu špatně. Myslím, že to Taylor věděla a byla opravdu hodně nápomocná. Odvedla spoustu práce. Proto jsme na kurtu dvě,“ uvedla Siniaková.
Ve finálovém klání, které skončilo výsledkem 7:6, 6:4, zažila jednu krušnou chvíli, kdy podlehla negativním emocím. V klíčovém okamžiku druhé sady ztratila podání a soupeřky se nadechovaly k obratu.
„Byla jsem trochu vytočená. Taylor to ví,“ smála se v rozhovoru s Amritrajem na Tennis Channelu. „Ale vyrovnaly jsme se s tou situací skvěle. Za to jsem na nás moc hrdá,“ dodala Češka.
Townsendová poté přiznala, že když se její partnerka naštve, je lepší nic neříkat a nic neřešit.
„Prostě jsem to raději nechala být. Hraju s Kat dost dlouho na to, abych věděla, že to ze sebe musí pustit. Mohli jste vidět, že jsem raději odešla kousek stranou,“ popisovala pobaveně rodačka z Chicaga.
„Obzvlášť, když nadávám v češtině. To hned chápeš, co se děje,“ dodala Siniaková se smíchem.
Hvězdný pár se nyní z Kalifornie přesouvá na opačné pobřeží Spojených států, kde se zúčastní další nesmírně prestižní „tisícovky“ v Miami.
