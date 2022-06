Už není nejmladší, řekla Plíšková o Sereně. Z návratu americké ikony strach nemá

Tenisový svět se těší na wimbledonský comeback Sereny Williamsové. Americká superhvězda se ve čtyřiceti letech vrací na kurty po roční pauze a úroveň její aktuální výkonnosti je předmětem vášnivých debat. Do nich se zapojila i Karolína Plíšková, jejíž čerstvé výroky rezonují v anglických médiích.

Byly to emotivní chvíle, které dojaly miliony fanoušků po celém světě. Před rokem Serena Williamsová na startu honby za rekordním 24. grandslamovým titulem v Londýně odehrála pouhých šest gemů, než utkání prvního kola turnaje, který v kariéře sedmkrát ovládla, musela vzdát.

Na tehdy hodně klouzavém travnatém povrchu si ikonická Američanka obnovila zranění stehna, těžce se zvedala ze země a centrální kurt opouštěla s pláčem a za bouřlivého podpůrného aplausu publika.

Od té doby se na její návrat čekalo marně. Spekulace o zatím neoznámeném, ale nevyhnutelném konci kariéry logicky bujely.

Williamsovou nedávno dokonce opustil její letitý kouč a spolustrůjce většiny úspěchů Patrick Mouratoglou. Američance pár týdnů před antukovým Roland Garros řekl: "Jestli v pondělí nepřijdeš na trénink, budu se považovat za volného trenéra."

Serena nepřišla a Mouratoglou odešel do týmu Rumunky Simony Halepové, hojně propíraný konec kariéry Williamsové to však neznamenalo.

"SW a SW19. To je rande. 2022. Uvidíme se tam," napsala před týdnem na Instagram k fotce bílých tenisek na travnatém kurtu.

Legenda se rozhodla znovu zápolit se soupeřkami třeba i o dvacet let mladšími a Wimbledon nemohl jinak, než 1204. hráčce aktuálního světového žebříčku udělit povolení ke startu.

Bude ale Williamsová v All England Clubu konkurovat nejlepším? Může svou divokou kartu proměnit v srdcové eso, v trumf, který nadělá paseku v širokém poli favoritek, z nichž jako neporazitelný kolos vyčnívá aktuální královna Iga Šwiateková z Polska?

Karolína Plíšková, loňská finalistka turnaje, si to nemyslí.

"Ani nevím, jak už je to dlouho, co nehrála. Už je to rok? To je dlouhá doba a ona už není nejmladší, takže předpokládám, že její tělo potřebuje hodně času, aby se dostalo zpět do formy," nechala se česká tenistka slyšet před startem posledního přípravného turnaje v Eastbourne.

Podle Plíškové nebude americké tenistce, s níž má vyrovnanou vzájemnou bilanci 2:2 na zápasy, stačit ani sebetvrdší trénink.

"Hrát zápasy na turnajích, nebo jen trénovat, to je prostě velký rozdíl," uvedla Plíšková a připomněla, že právě na generálce v Eastbourne se bude Serena rozehrávat pouze ve čtyřhře.

"Myslím si, že to pro ni bude obtížné. Strašně obtížné. A nezáleží na tom, jak velká je to hráčka, protože to je věc, která si žádá čas," dodala Plíšková.

Češka, momentálně sedmá hráčka světa, zároveň vyjádřila Williamsové obdiv.

"Samozřejmě je to úžasná tenistka, dokázala toho tak moc. Spousta hráček z ní bude mít velké obavy. To je její výhoda, ale uvidíme, jakou ukáže úroveň," řekla Plíšková.

Williamsová může být v prvních kolech nepříjemným strašákem pro nasazené hráčky. Že na ni nebude chtít nikdo dobrovolně narazit, potvrdila třeba jedna z favoritek, Španělka Paula Badosaová.

"Každého to asi překvapilo, ale je dobře, že ji máme zpět. Jsem nadšená z toho, jaký má pořád hlad po tenisu. Je to velká inspirace. Ale na druhou stranu, samozřejmě že proti ní nechci hrát," dala světová čtyřka na srozuměnou.

"Doufám, že ke mně bude los milosrdný. Nikdo nechce hrát proti Sereně a už vůbec ne na trávě. Budu se za to modlit," prozradila Badosaová.