Scénky jak z nočního klubu. Turnaj mladých mistrů začal podivným losem s modelkami

před 49 minutami

Podívejte se, jak bizarní los základních skupin zažili mladí tenisté v Miláně před začátkem ATP Next Gen Finals.

Praha/Milán - The future is now. Budoucnost je tady. Heslo, kterým se zaštiťuje první ročník Turnaje mistrů pro juniory, dostalo pořádnou trhlinu už při úvodním losu. Ten totiž vypadal, jako by se odehrál v několik desetiletí dávné minulosti.

Rozdělení do základních skupin podniku oficiálně pojmenovaném ATP Next Gen Finals totiž probíhalo podivnou až bizarní formou, kdy si mladí tenisté vybírali dle svého vkusu modelky a tím se řadili do skupin.

Ceremoniál v dějišti turnaje, tedy v italském Miláně, nabídl scénky jak vystřižené z nočního klubu. Přítmí, laciná hudba, modelky, lascivní pohledy i pohyby. Však posuďte sami v přiloženém videu, které pořídil reportér New York Times Ben Rothenberg.

Řada osobností z tenisové branže se k originálnímu losu vyjádřila velmi odmítavě. Padala slova jako ostuda, trapas nebo sexismus. Většina z osmi mladých tenistů, kteří se v Miláně utkají o titul, se během losu neubránila zoufalým pohledům.

Los nakonec dopadl následovně. Ve skupině A se nasazená jednička, Rus Andrej Rublev, utká s Kanaďanem Denisem Shapovalovem, Hjon Čongem z Jižní Koreje a Italem Gianluigim Quinzim. Ve skupině B bude druhého nasazeného Rusa Karena Chačanova nahánět jeho krajan Daniil Medveděv, Chorvat Borna Čorič a Američan Jared Donaldson.