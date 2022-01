Sázku s rozhodčí vyhrál. Australský tenista Tomic je skutečně pozitivní na covid

Dosavadní vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla předává svou agendu šéfovi Pirátů a vicepremiérovi pro digitalizaci Ivanu Bartošovi. Dzurilla ve čtvrtek řekl, že jeho pozice při nové vládní sestavě nedává smysl. Při existenci funkce vicepremiéra pro digitalizaci je post zmocněnce pro digitalizaci zbytečný, uvedl podobně Bartoš. Odmítl ale, že by Dzurillu vyhodil.

Že není funkce zmocněnce pro digitalizaci potřeba souhlasil i předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Funkci Dzurilla vykonával v jeho vládě od února 2018. Babiš ve čtvrtek ve sněmovně při rozpravě k důvěře vládě oznámil, že Dzurilla dal výpověď. "Bavíme se teď s panem Bartošem, protože se stal vicepremiérem pro digitalizaci, že tato pozice nyní nedává smysl. To znamená, že pan Bartoš si to přebírá," řekl Dzurilla. Na dotaz, co bude dál dělat, uvedl, že je šéfem dvou státních podniků. Od ledna 2018 je ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), dva roky před tím se stal ředitelem Státní pokladny Centra sdílených služeb (SPCSS).

Bartoš řekl, že s Dzurillou spolupracoval celé volební období. "O tom, zda bude v nějaké formě pokračovat, jsme se bavili. Logicky jsme se dobrali k tomu, že pokud je moje pozice vicepremiér pro digitalizaci, je pozice vládního zmocněnce v tuto chvíli zbytečná," dodal. Hovořili i o další spolupráci. "Já myslím, že bude možná," řekl Bartoš. Odmítl i to, že by zmocněnec s novou vládou odmítal spolupracovat.