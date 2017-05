Šafářovou zdraví opět poslalo na dno. Tělo mě nepustí do pořádných tréninků, zoufá si

před 1 hodinou

Lucie Šafářová se s dvouhrou na tenisovém French Open rozloučila už po prvním zápase. Znovu jí zrazuje tělo, které trápí nemoc. Novinářům přiznala, že nemůže pořádně trénovat, a proto její výkony nejsou takové, na jaké by měla.

Praha/Paříž - Je to tu zase. Je nemocná, potíže se jí neustále vrací, nemůže pořádně trénovat a na kurtu předvádí jen slaboučký odvar toho, čeho je schopná. Lucie Šafářová se s dvouhrou na tenisovém French Open rozloučila už v prvním kole. Podlehla Veronice Cepedeové z Paraguaye, až 97. hráčce světa, 1:6 a 4:6.

"Mám v Paříži krásné vzpomínky a měla jsem rozhodně vyšší cíle. Tenhle výkon je zklamání. Je to svým způsobem pro mě dno, řekla bych, po těch týdnech, co byly, a ze dna se dá jenom odrazit. Doufám, že to bude dobrý," řekla novinářům v Paříži třicetiletá česká tenistka.

A vzpomínky na antukový grandslam má opravdu senzační. Před dvěma lety tu po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové zvedla trofej pro vítězku deblu a ve dvouhře ji zastavila až finálová soupeřka Serena Williamsová.

Během následujících dvou let si ale prošla peklem. Bakteriální infekce ji na podzim stejného roku na čas upoutala na lůžko brněnské nemocnice. Zahrála si pak Turnaj mistryň, ale potíže se jí vrátily a musela vynechat i část následující sezony.

Složitě hledala cestu zpátky, vypadávala pak hned v prvních kolech, chyběla ji tréninková i zápasová zátěž. Až letos na jaře začala zase sbírat výsledky a stoupat v žebříčku. Usadila se v první čtyřicítce, když ji znovu zradilo tělo. Dostala angínu, musela brát antibiotika, která dobrala těsně před turnajem v Praze. Tam se jí po jednom vyhraném utkání potíže vrátily a vlečou se s ní celý květen.

"Nemůžu trénovat, kolik bych chtěla. Tělo mě nepouští do takových tréninků a veze se to špatně," přiznala.

V Madridu i Římě sice hrála, ale vypadla hned v prvním kole, v Itálii dokonce vynechala oblíbený debl. Ale regenerace stejně nepomohla. "Ze zdravotní stránky jsem tomu dala maximum. Ale i tím, co mám za sebou historicky, tak to trvá déle. Nejsem schopna podat výkon, jaký bych chtěla," smutní.

S Cepedeovou nezachytila hned první výměny a už se to s ní vezlo. "Začala jsem hrozně špatně a dělala moc chyb. Ona hodně vracela a já byla pomalá a unavená a bohužel jsem nepodala výkon, který bych měla podat," uznala Šafářová.

Navzdory sérii mizerných výsledků ale věří, že se zase dokáže nakopnout. "Vím, že hraju lepší tenis, než jsem předvedla. Netěší mě to. Musím udělat nějakou změnu, abych se k němu vrátila," dodala.

Nyní jí v Paříži zbývá čtyřhra, kde první s americkou parťačkou roli nasazených jedniček. Je to šance si spravit chuť a odehrát nějaké zápasy. "Budu ráda, když tady budeme aspoň s Bethanií, kdyby se dařilo," řekla.