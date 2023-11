S absurditou Češky bojují humorem a baví svět tenisu. Teď ale půjdou po titulu

V rolích největších favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Ve španělské Seville začnou v úterý odpoledne duelem proti obhájkyním titulu Švýcarkám, vedeným olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou, jejíž start ale vzhledem k čerstvě oznámenému těhotenství není jistý.

Tým kapitána Petra Pály už je po peripetiích se složitým cestováním z Mexika kompletní, otázka ale je, jak na tom Češky budou se silami.

Papírové podobizny v lehce nadživotní velikosti už svou úlohu splnily, úspěšně zastoupily české tenistky během mediálních povinností, na kurtech při samotných zápasech však české hráčky nahradit nedovedou.

Češky v uplynulých dnech bavily tenisový svět humorem, s nímž se vyrovnávaly s absurdní situací zaviněnou sérií špatných rozhodnutí a vzájemnou nekomunikací mezi organizacemi WTA, která pořádá Turnaj mistryň, a ITF, organizátorem někdejšího Fed Cupu.

Nejprve se čekalo na Markétu Vondroušovou, singlovou účastnici WTA Finals, deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou pak z mexického Cancúnu do španělské Sevilly dorazily až během pondělí.

Petr Pála přiznal, že byl z termínové kolize rozčarovaný a naštvaný, nyní už se ale soustředí na to, co může sám ovlivnit. Ostrou kritiku si ovšem neodpustil.

"Že dají Turnaj mistryň pod otevřené nebe, když hned po něm následuje další akce, na které chtějí mít nejlepší na světě, mi přijde jako pohrdání hráčkami. Na WTA by se měli zamyslet a spolupracovat i s ITF. Blbé je, že nejvíc trpí holky, které hrají jeden sport, jenže jeho představitelé spolu nekomunikují tak, aby jim dokázali vyjít vstříc. Už jsem takový rezignovaný," prohlásil Pála.

Takové trable s nominací za dlouhou dobu svého působení u národního týmu ještě nezažil.

"A doufám, že už to nezažiju. Něco jiného je, když je to kvůli zranění. To se nám už stalo. Ale nikdy jsem nečekal, kdo v kolik hodin přiletí. Je příšerné dnes přijet a zítra hrát zápas, nebo být schopný ho hrát. Chtějí, aby se propagoval Billie Jean King Cup, máme takovou krásnou sestavu a holky jsou donucené přijet den předem," doplnil týmový kapitán.

O nominaci za Švýcarky se bude rozhodovat na poslední chvíli, kapitáni ji musí nahlásit hodinu před zápasem, který má na sevillském Estadio de la Cartuja začít nejdříve v 16 hodin.

Přes problémy netají Pála nejvyšší ambice. Chybí mu sice zraněná Karolína Muchová, i tak má v týmu dvě hráčky elitní světové desítky, a navíc jeden z nejlepších deblových párů světa.

Tříčlenná základní skupina však nepřipouští žádné zaváhání. Do semifinále postupují jen její vítězky, kromě Švýcarek čeká na české hráčky USA bez největších hvězd Coco Gauffové a Jessicy Pegulaové.

"S takovým týmem bychom určitě měli mít ambice vyhrát. Nebo se o to alespoň pokusit. Tým na to máme," uvedl Pála. "Člověk by se neměl schovávat za to, že nepatří k favoritům. Už několik let víme, že k nim patříme. Každý rok sice vyhrát nejde, ale vždy se o to musíme pokusit," dodal.

Češky triumfovaly v týmové soutěži šestkrát za posledních 12 let. Naposledy ale v roce 2018 ve starém formátu. Loni prohrály v semifinále právě se Švýcarskem.

Jedničkou týmu bude sedmá hráčka světa Vondroušová, která po neúspěšném vystoupení v Cancúnu po přesunu rychle pookřála.

"Je to tady super, stokrát lepší než v Mexiku. Jsem spokojená. Nefouká tady a je to rovné, takže úplná paráda," pochvalovala si. Od US Open ji trápil bolavý loket, ale nyní se cítí v pořádku.

"Než jsme odlétali do Mexika, tak jsem moc netrénovala. Dostala jsem i několik injekcí, neservírovala jsem úplně naplno a kolikrát jsem se s tím prala. Ale teď jsem to v žádném zápase necítila, takže jsem ráda, že můžu zase podávat na sto procent," uvedla hráčka štvanického klubu I. ČLTK Praha.