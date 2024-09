Muchová přehrála Brazilku, na US Open si po roce zopakuje semifinále

Česká tenistka Karolína Muchová porazila ve čtvrtfinále US Open turnajovou dvaadvacítku Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie 6:1, 6:4.

Sestřih čtvrtfinále US Open 2024 Karolína Muchová - Beatriz Haddadová Maiaová | Video: Asociated Press

O postup do finále se utká ve čtvrtek buď se světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou, nebo s domácí Američankou Jessicou Pegulaovou.

Rodačka z Olomouce, která od loňského září do letošního června nehrála kvůli zraněnému zápěstí, vyrovnala postupem mezi čtyři nejlepší loňské tažení.

Tehdy nestačila na pozdější šampionku Američanku Coco Gauffovou. Haddadovou Maiaovou porazila i ve čtvrtém vzájemném utkání a ve Flushing Meadows pokračuje bez ztráty setu.

"Je to určitě jiné než vloni. Minulý rok jsem odcházela z kurtu a ani jsem nevěděla, jestli na semifinále nastoupím, protože jsem byla fakt v bolestech (se zápěstím). Teď mám jen žaludeční problémy, takže dobré," řekla novinářům Muchová.

Muchová, svěřenkyně trenéra Emila Miškeho, je v grandslamovém semifinále počtvrté. Jejím maximem je zatím loňské finále na Roland Garros.

Je také druhou českou tenistkou v tzv. open éře po Janě Novotné, která se do dostala do semifinále US Open bez ztráty setu

"Je to příjemný pocit, že jsem znovu v semifinále. Kdyby se mě na to někdo před turnajem zeptal, tak bych to popravdě ani nečekala. Moc si toho vážím," doplnila Muchová.

Tenistka I. ČLTK Praha měla první set pod kontrolou. V úvodním gamu odvrátila dva brejkboly a následně získala další čtyři hry po sobě.

V závěru jí chyběly za stavu 5:0 dva míčky, aby nadělila loňské semifinalistce Roland Garros "kanára." Haddadová Maiaová sice skóre upravila, Muchová ale dotáhla úvodní set k vítěznému konci.

Také ve druhé sadě pokračovala česká tenistka v útočné a kreativní hře. V pátém gamu získala brejk na 3:2, na chvíli ale opustila kurt.

Po brzkém návratu o výhodu brejku přišla, hned poté ale prolomila Brazilce servis ještě jednou. Na dvorci pak k ní přišli zdravotníci, Muchová nicméně pokračovala bez vynucené pauzy.

V závěru měla potíže také Haddadová Maiaová. Brazilka sice snížila na 4:5, Muchová si ale vypracovala na servisu mečbol a proměnila ho esem.

"Dneska jsem neodehrála dobrý zápas. Myslím, že Muchová předvedla dobrý výkon a zasloužila si vyhrát. Já naopak nehrála na takové úrovni jako v předchozích zápasech a nejsem s tím spokojená," uvedla na tiskové konferenci Haddadová Maiaová.

Macháčův přemožitel postoupil už do semifinále

Brit Jack Draper postoupil poprvé do semifinále grandslamového turnaje.

Osmifinálový přemožitel Tomáše Macháče, jenž si už účastí mezi osmičkou nejlepších vylepšil kariérní maximum, porazil desátého nasazeného Australana Alexe De Minaura 6:3, 7:5, 6:2.

Dvaadvacetiletý Draper zatím v New Yorku neztratil ani set. O postup do finále se utká s vítězem duelu mezi světovou jedničkou Jannikem Sinnerem a šampionem US Open z roku 2021 Daniilem Medveděvem.

Ve čtvrtém vzájemném duelu s De Minaurem uspěl Draper poprvé. Při premiéře na stadionu Arthura Ashe se na kurtu zdržel jen dvě hodiny a osm minut.

Do semifinále US Open postoupil jako první britský tenista od roku 2012, kdy to dokázal Andy Murray, a v novém vydání žebříčku ATP se poprvé posune do první dvacítky.

Tenisový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 75 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále: Draper (25-Brit.) - De Minaur (10-Austr.) 6:3, 7:5, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále: Muchová (ČR) - Haddadová Maiaová (22-Braz.) 6:1, 6:4.

Junioři:

Čtyřhra - 2. kolo: Mrva, Sakamoto (1-ČR/Jap.) - Jodar, Santamarta (Šp.) 7:5, 6:3, Farzam, Filin (USA) - Brunclík, Papamalamis (5-ČR/Fr.) 7:5, 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: Glozmanová (USA) - Krejčová (ČR) 6:0, 6:3, Kostovičová (4-Srb.) - Ticháčková (ČR) 3:6, 7:5, 6:2, Grantová (2-USA) - Valdmannová (15-ČR) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo: Paštiková, Stuseková (ČR/Něm.) - Frodinová, Glozmanová (USA) 6:4, 6:3, Jauffretová, McNeilová (USA) - Urbanová, Vergaraová (ČR/Chile) 6:4, 6:3.