Restart tenisové sezony bez Djokoviče? Srbská hvězda dál odmítá očkování

Pokud by se rozběhla tenisová sezona s povinným očkováním pro hráče, pravděpodobně by na turnajích chyběla světová jednička Novak Djokovič. Hvězdný Srb, který má 17 grandslamových titulů a letos neprohrál jediný zápas, totiž odmítá vakcíny. Ta proti novému typu koronaviru nicméně zatím není k dispozici.

"Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat," řekl Djokovič v nedělním chatu na facebooku s dalšími srbskými sportovci. "Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svůj názor, a zda ho někdy přehodnotím, to nevím," přiznal.

Tenisová sezona se zastavila kvůli pandemii nemoci covid-19 v polovině března a hrát se znovu nezačne minimálně do poloviny července. Tenis sice není kontaktní sport, ale právě cestování na turnaje po celém světě pro hráče i jejich realizační týmy představuje největší riziko.

I proto bývalá světová jednička Francouzka Amélie Mauresmová nedávno řekla, že tenisté by neměli znovu začít hrát dříve, než budou proti koronaviru očkováni.

"Hypoteticky, pokud sezona znovu začne v červenci, srpnu nebo v září, byť to není zrovna pravděpodobné, pochopím, že očkování budou vyžadovat, až nám skončí přísná karanténa. Žádná vakcína ale není," připomněl Djokovič. A podle lékařských odborníků nebude dříve než za rok.

Djokovičova slova o odmítání očkování nepotěšila srbského virologa Predraga Kona, jenž je členem vládního krizového štábu proti šíření koronaviru.

"Jako jeden z Djokovičových nejoddanějších fanoušků bych býval rád měl příležitost vysvětlit mu důležitost imunizace pro veřejné zdraví. Nyní už je ale pozdě, už zaujal nesprávné stanovisko, tady už není pomoci," napsal na facebooku Kon a dodal: "Přeju ti jen to nejlepší, šampione. Jen se prosím vyhni přímým odpovědím v otázkách vakcinace, neboť máš velký vliv na lidi."