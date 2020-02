Djokovič je poosmé králem Australian Open. Proti Thiemovi zazářil obratem

Srbský tenista Novak Djokovič obhájil titul na Australian Open. Ve finále plném obratů zvítězil nad Rakušanem Dominicem Thiemem v pětisetové bitvě 6:4, 4:6, 2:6, 6:3 a 6:4 a připsal si v Melbourne rekordní osmé prvenství. Dvaatřicetiletý hráč se vrátí na první místo žebříčku ATP před Španěla Rafaela Nadala.

Dvaatřicetiletý Djokovič si vítězstvím v Melbourne vydělal v přepočtu téměř 63 milionů korun. Do své bohaté sbírky přidal 17. grandslamový titul a na rekordmana Švýcara Rogera Federera mu schází už jen tři prvenství.

Thiem neuspěl ani ve třetím grandslamovém finále v kariéře, předchozí dvě prohrál na antukovém Roland Garros. Šestadvacetiletý hráč nevyužil šanci posunout se na třetí místo žebříčku a stát se teprve druhým rakouským tenistou po Thomasi Musterovi, který by ovládl dvouhru na některém z turnajů velké čtyřky.

Čtyřhru v Melbourne vyhráli Američan Rajeev Ram s Britem Joem Salisburym a získali první grandslamový titul v mužském deblu. Ve finále zdolali 6:4, 6:2 domácí dvojici Max Purcell, Luke Saville, která startovala v turnaji na divokou kartu. Zápas trval jen 70 minut.

Pětatřicetiletý Ram si připsal druhý grandslamový triumf, loni v Melbourne ovládl smíšenou čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Také česká tenistka slavila na Australian Open i letos, když obhájila titul v mixu po boku Chorvata Nikoly Mektiče.

Ram nechtěl hrát i mix, protože v závěru minulého roku byl nemocný a netrénoval. "Přiletěl jsem do Austrálie bez přípravy a necítil se dobře. Nebylo by to dobré pro moje zdraví ani pro jednoho z parťáků, tak jsem se rozhodl nehrát další soutěž (smíšenou čtyřhru)," vysvětlil. Trofej věnoval otci, který zemřel loni v dubnu na rakovinu slinivky. "To on mě k tenisu přivedl. Myslím, že by na měl byl pyšný," doplnil.

Sedmadvacetiletý Salisbury uspěl při osmém startu na grandslamu poprvé.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Djokovič (2-Srb.) - Thiem (5-Rak.) 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Ram, Salisbury (11-USA/Brit.) - Purcell, Saville (Austr.) 6:4, 6:2.