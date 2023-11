Poslední naděje padla: Krejčíková se Siniakovou končí. Pegulaová je ve finále

První finalistkou tenisového Turnaje mistryň se stala Američanka Jessica Pegulaová, která porazila krajanku Cori Gauffovou jasně 6:2, 6:1.

V boji o titul vyzve v mexickém Cancúnu světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou, nebo Polku Igu Šwiatekovou. Jejich duel byl během prvního setu za stavu 2:1 pro Šwiatekovou přerušen kvůli dešti. Neodehrály se ani plánované zápasy ve čtyřhře, Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové se však již podle organizátorů postupová naděje rozplynula.

Devětadvacetiletá Pegulaová potvrdila na Turnaji mistryň výbornou formu a ani ve čtvrtém zápase nepřišla o set. O deset let mladší Gauffovou, s níž bojuje v Mexiku i ve čtyřhře, smetla za 64 minut hry. Také jejich zápas byl přerušen však kvůli dešti. Pegulaová porazila Gauffovou ve třetím ze čtyř vzájemných zápasů.

Druhé semifinále mezi Sabalenkovou a Šwiatekovou se kvůli dešti nedohrálo a pořadatelé rozhodli o přeložení finále dvouhry na pondělí. Naopak ve čtyřhře plánují odehrát dnes celý program. Vedle závěrečného duelu Pegulaové a Gauffové s Laurou Siegemundovou a Věrou Zvonarevovou ve skupině Mahahual by se tak měly sehrát i obě semifinále a finále.

Naděje na postup do semifinále skončila pro Krejčíkovou a Siniakovou. Přestože loňské finalistky čekaly na zbývající výsledek ve skupině Mahahual s tím, že by se v případě výhry Pegulaové a Gauffové 2:1 všechny páry srovnaly na druhém místě se skóre 3:5 a rozhodoval by poměr vyhraných gamů, pro Češky nezbývá ani v tento moment možná matematická varianta. V aktualizovaném rozpise zápasu s nimi nepočítá již ani WTA.