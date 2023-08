Proč pořád vyhazuju trenéry? Nechci čekat, vždycky pak hraju lépe, tvrdí Plíšková

Rozešli se loni v létě a znovu i letos. Karolína Plíšková po propuštění trenéra Saschi Bajina opět hledá ideální tým, který by ji dovedl k vysněnému grandslamovému titulu. V Montrealu přiznala, že ji výměna kouče vždy nakopne.

V tenisovém světě to bylo velkým překvapením, když se po čtvrt roce v týmu Plíškové opět objevil německý trenér Bajin.

Na chvíli za něho zaskočil český kolega Leoš Friedl, kterému ale nepomohlo ani pod jeho vedením uhrané čtvrtfinále US Open.

Plíšková už je častými změnami koučů pověstná, a tak po nepříliš vydařeném letošním létu rychle následoval další konec spolupráce s Bajinem.

"Už to pro mě není nic nového. Je to podobná situace jako loni," prohlásila tento týden v Montrealu.

"Čím jsem starší, tím se ale změny dělají hůř, takže jsem teď opravdu hodně zvažovala, jestli spolupráci ukončit. Jenže už nejsem nejmladší, nemám před sebou dalších deset let tenisu. Není nač čekat," vysvětlila.

S německým trenérem přitom před dvěma lety dokráčela do finále Wimbledonu. Tentokrát se jim ale společně vyvedl jen začátek roku, kdy se Češka protáhla do poslední osmičky na Australian Open.

Na jaře přišla krize, kdy kromě jedné skreče soupeřky nevyhrála až do tohoto týdne v Kanadě jediný zápas.

"Po tom skvělém období mě trochu přibrzdilo zranění. Přišla antuka, která nikdy úplně nebyla mým oblíbeným povrchem, nezvládla jsem pár těsných zápasů a už se to vezlo," krčila Plíšková rameny. "Ale beru to tak, že na jakémkoli turnaji se to může otočit," doplnila.

V Montrealu ale stihla nabrat také jen jedno vítězství, v boji o osmifinále už jí vystavila stopku aktuální světová jednička Iga Šwiateková z Polska.

"To je těžký los, ale v téhle fázi sezony je pro mě každé vítězství ohromně důležité a do konce roku je ještě spousta velkých turnajů," prohlásila Plíšková.

Teď věří, že ji další změna v tréninku nakopne. I když dlouhý výčet jejích koučů budí pozornost. Jiří Vaněk, David Kotyza, Rennae Stubbsová, Tomáš Krupa, Conchita Martínezová, Daniel Vallverdú, k tomu Bajin a Friedl.

Není divu, že tahle strategie častých trenérských vyhazovů bývalé světové jedničky zaujala i zahraniční média v Montrealu, která se jí na ni hned zeptala.

"Mám pocit, že ta změna hned zafunguje, vždycky pak hraju lépe. Je to jako nová éra, nová vize, která mi pomůže," objasňovala.

"Ale ani se Saschou v tom nebylo nic osobního, šlo jen o můj tenis, nechtěla jsem dlouho stát na jednom místě," opakovala jednatřicetiletá tenistka.

Na severoamerickou šňůru zatím vyrazila s jedním z trenérů ze své akademie, bývalým tenistou Michalem Fraňkem.