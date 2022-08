Proč hrajeme s jinými míči než chlapi? Polskou jedničku rozčilují pořadatelé US Open

Momentálně je nikým neohroženou světovou jedničkou, s velkým předstihem si zajistila účast na Turnaji mistryň, přesto si má polská tenistka Iga Šwiateková nač stěžovat. Starosti jí dělají míče, kterými se hraje na sérii amerických turnajů.

US Open a přípravné turnaje, které závěrečnému grandslamu předcházejí, jsou známé tím, že využívají dva druhy míčů. Muži mají balónky těžší, ženy lehčí. Na všech ostatních podnicích velké čtyřky se hraje stejným typem míčů. Ale také jde vždy o jinou značku.

Pořadatelé amerického grandslamu spolupracují s firmou Wilson a nechávají ženské míče odlehčit z obav o zdraví hráček.

"Vůbec nechápu, proč by to tak mělo být. Možná někdy před patnácti lety měly hráčky potíže, bolely je ruce, trpěly lokty, ale teď? Doba pokročila a všechny jsme tak skvěle fyzicky připravené, že můžeme hrát stejnými míči jako muži," rozčílila se na turnaji v Cincinnati světová jednička Šwiateková.

Lehčí balóny vyhovují běhavějším tenistkám, které opírají hru o delší výměny, zatímco vyhlášené ranařky trpí.

"Jsou strašné. Děláme s nimi víc chyb, takže pro diváky ani nemůže být hezké takový tenis sledovat," stěžuje si Polka.

Podle ní je obtížné s odlehčenou sadou i servírovat. "Jste rádi, když vytáhnete podání na nějakých 170 kilometrů v hodině, je to šílené," dodala.

Na míče si u šéfa WTA Stevea Simona stěžovala už v loňské sezoně, pak ale přišla válka na Ukrajině a pozornost všech se upřela k důležitějším tématům.

"Ale myslím, že bych měla na pořadatele znovu zatlačit a přesvědčit je. Stěžuje si na to víc hráček z první desítky. Přitom by to neměl být problém, vždyť je to změna v rámci stejné firmy," myslí si Šwiateková.

Suverénní světová královna v letošní sezoně už překonala metu 50 výher a s předstihem si zajistila účast na Turnaji mistryň.