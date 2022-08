Murrayho mučí křeče, měl potíž odejít z kurtu. Nikdo neví, o co jde, zoufá si Brit

Muže s umělou kyčlí trápí další a další zdravotní problémy. Andy Murray si momentálně neví rady s pravidelně se vracejícími křečemi. Zejména kvůli fyzickému vyčerpání britská tenisová legenda prohrála v Cincinnati s krajanem Cameronem Norriem a znovuotevřela téma ukončení kariéry.

Tenisově pořád září. Na turnaji v americkém Cincinnati v souboji hvězd nedávné minulosti a shodně trojnásobných grandslamových šampionů vyřadil Švýcara Stana Wawrinku po bezmála třech hodinách 7:6, 5:7, 7:5. To ještě zdravotní problémy překonal.

V dalším kole ale po další náročné šichtě prohrál s mladším krajanem a aktuální britskou jedničkou Cameronem Norriem.

Ačkoli je Norrie na světovém žebříčku jedenáctý a Murray až sedmačtyřicátý, rozdíl mezi hráči nebyl patrný. Co víc, pětatřicetiletý rodák ze skotského Glasgow byl v mnoha ohledech lepším, chytřejším a zajímavějším hráčem na kurtu.

Jenže opět, jako už tolikrát, ho zradilo tělo.

V závěru utkání Murray trpěl a marně se vyrovnával s křečemi. Po duelu musel být přímo na kurtu ošetřován a bez pomoci z něj ani nedokázal odejít.

"Každý hráč má s křečemi zkušenosti, obzvlášť v těchto těžkých letních podmínkách. Ale mně se to stává pravidelně, na mnoha turnajích. Mám z toho velké obavy," přiznal Murray na tiskové konferenci.

Porážku nechtěl svádět výhradně na zdravotní neduhy. "Neříkám, že bych ten zápas vyhrál. Ale na konci to bylo opravdu zlé. Mělo to velký vliv na mou hru už od poloviny posledního setu," dodal.

Skvělá výměna mezi Murraym a Norriem:

Držitel titulu Sir, vítěz US Open 2012 a Wimbledonu z let 2013 a 2016, dvojnásobný olympijský vítěz a také daviscupový šampion přiznal, že má z křečí hrůzu. Lékaři zatím nemohou přijít na to, co je v konkrétním Murrayho případě způsobuje.

"Děsí mě to. Potřebuju najít řešení. Nikdo přesně neví, proč se mi to děje. Může to být špatná hydratace, strava, únava, nedostatek kondice, stres. Potřebuju vědět, o co tady jde," vyprávěl zoufalý britský šampion.

Murray se po dlouhé pauze a dvou operacích kyčle v posledních letech snažil dostat zpět do první stovky, což se mu letos i díky divokým kartám udělovaným pořadateli větších turnajů konečně podařilo. Teď ale znovu přichází na přetřes případný konec kariéry.

Skotský tenista nevylučuje, že skončí ze dne na den, bez velkých fanfár a oficiálních oznámení.

"Když to oznámíte dopředu, mám pocit, že je to po psychické stránce hodně obtížné, je kolem toho hodně tlaku a stresu. Na posledních turnajích se chcete ukázat," uvedl.

"Takže nevím, jestli budu něco oznamovat, nebo prostě skončím a bude. Vážně nevím," dodal Murray.