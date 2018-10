Probudila se a zjistila, že nemůže zvednout ruce. Šokovanou Wozniackou trápí revma

před 18 minutami

Caroline Wozniacká, někdejší světová jednička, trpěla nepříjemnými zdravotními potížemi. Před US Open zjistila, že má revma.

Singapur - Bývalou světovou tenisovou jedničku Caroline Wozniackou sužuje revma. Diagnózu se osmadvacetiletá Dánka dozvěděla v srpnu před US Open. Bere léky a věří, že chronické autoimunitní onemocnění, které se projevuje otoky a bolestí kloubů a také únavou, nijak výrazně neovlivní její kariéru.

"Ze začátku to byl šok. Cítíte se jako ten největší sportovec široko daleko a najednou se musíte vyrovnat s tímhle," řekla Wozniacká novinářům po dnešním vyřazení z Turnaje mistryň v Singapuru, který pro ni skončil po porážce s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

"Jo, je to, jak to je. Prostě musíte být pozitivní a pracovat s tím. Jsou způsoby, jak se můžete cítit lépe, to je skvělé," prohlásila vítězka letošního Australian Open.

Nadměrnou únavu začala cítit po Wimbledonu a jednoho ráno v létě nebyla schopna zvednout ruce nad hlavu. O své nemoci promluvila až nyní. "Nechtěla jsem o tom během roku mluvit, aby si lidi nemysleli, jak na tom jsem zle. Cítila jsem se fajn. Přijdete na to, co a jak po zápasech. Někdy se probudíte a nemůžete vstát. Musíte to tak brát. Jindy jste v pohodě. Ani nevíte, že vám něco je," uvedla Wozniacká.

"Samozřejmě to není ideální věc pro nikoho, a když jste profesionální sportovec, je to o to horší. Ale nakonec najdete způsob, jak na to, a naštěstí existují výborné věci, které se dají dělat. Jsem ráda, že mám po sezoně a můžu se tomu víc věnovat a přijít na to, jak to mít v budoucnu co nejvíc pod kontrolou," řekla loňská vítězka Turnaje mistryň, která tentokrát v Singapuru vybojovala jen jednu výhru proti Petře Kvitové.

Více než měsíc po zjištění diagnózy Wozniacká získala v Pekingu třicátý titul v kariéře. "To pro mě znamenalo hrozně moc. Člověk se pochopitelně začal ptát sám sebe, co to znamená, jestli se dokáže dostat do stejné formy jako dřív. A doktorka byla úžasná. Řekla mi, že můžu dělat cokoli. Že musím naslouchat svému tělu, a že je to hodně o psychice. Musíte si věřit a věřit, že to zvládnete. Vím, že s tím bojuje hodně lidí. Snad jim pomůže, když si budou moci říct: pokud to zvládne ona, tak já taky," prohlásila.