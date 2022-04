Sestry Fruhvirtovy? Připomínají mi Serenu a Venus, žasne nad Češkami Mouratoglou

Tenisový boom kolem jejich jména každým týdnem zesiluje. Zatímco Linda sbírá divoké karty do hlavních soutěží WTA, a v Miami došla dokonce do osmifinále, Brenda ji žebříčkově nahání přes turnaje ITF. Řeč je o sestrách Fruhvirtových. Podle slavného tenisového trenéra Patricka Mouratogloua obě připomínají americké legendy Venus a Serenu Williamsovy.

V 16 letech se stala nejmladší hráčkou, která to dotáhla do osmifinále turnaje v Miami a vyřadila při tom třeba bývalou světovou jedničku Bělorusku Viktorii Azarenkovou. Poskočila tak už do druhé stovky žebříčku.

Linda Fruhvirtová vzbudila v tenisovém světě poprask, a tak není divu, že se to hemží pozorností i kolem jednoho z jejích prvních mentorů Patricka Mouratogloua, do jehož akademie obě sestry zavítaly.

"Jestli má na to být světovou jedničkou? No jasně, že má. A Brenda také. Začal jsem s nimi pracovat, když jim bylo deset a osm let. Spousta tenistů říká "já chci být světovou jedničkou", ale jen u některých vidíte takové vnitřní přesvědčení, zápal a to nastavení hlavy, že je všechno možné, že to mohou dokázat," naznačuje Mouratoglou.

Zároveň připomněl, že obě české sestry ukazují talent už dlouho, obě vyhrály neoficiální mistrovství světa do 14 let, turnaj Les Petits ve francouzském Tarbes. U Lindy bylo ale potřeba její talent ještě přiživit.

"Když k nám přišla, chyběla jí síla. Ale ohromně se zlepšila, je to člověk, který dává tréninku absolutně sto procent, ví, co chce, a jde si za tím. Její herní styl je založen na tom, že si jde pro každý míč a trefuje ho s co největší energií, ale zároveň nad ním neztrácí kontrolu," popsal hvězdný kouč Sereny Williamsové.

A právě v tom by prý mohla být její největší zbraň v budoucí kariéře. "Neustále postupuje do kurtu, hraje blíž a blíž čáře, zároveň dělá minimum nevynucených chyb," líčí přednosti starší z obou Fruhvirtových Mouratoglou.

Brenda, která den po aprílu oslavila patnácté narozeniny, zatím objíždí podniky ITF, dva dokonce na začátku sezony vyhrála, a stala se tak nejmladší šampionkou za posledních sedm let.

"Připomínají mi Venus a Serenu. Jsou dva roky od sebe, ale na juniorském žebříčku je dělí jen jedno místo. Navzájem se motivují k tomu, aby byly ještě lepší. Když Brenda vidí, co dokáže Linda, tak si říká, proč by to neměla zvládnout taky," srovnává Mouratoglou Fruhvirtovy s americkými hvězdami.

Sestry Williamsovy získaly v součtu 30 singlových grandslamových trofejí, obě stanuly na vrcholu tenisového žebříčku a celou kariéru zdobily vzájemnými souboji, které ve statistikách momentálně vede Serena nad Venus 19:12.

"Linda má s Brendou neuvěřitelný vztah, to je potřeba, aby fungovala tahle výhoda a chemie vzájemného posouvání se," dodal Mouratoglou.

Starší z obou sester dostala po Miami divokou kartu i do tenisového turnaje v Charlestonu. A hned v prvním kole si připsala další skalp hráčky první stovky, když přehrála Anu Konjuhovou z Chorvatska. Její další překážkou bude jedna z dvojice Belinda Bencicová a Wang Si-jü.